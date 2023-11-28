Dolar kurunda deprem yaratacak iddia! Dünyaca ünlü ekonomist doların 8 TL düşeceği tarihi açıkladı!

Dünyaca ünlü ekonomist açıkladı: Doların gerçek değeri 21 TL.

IIF Baş Ekonomisti Robin Brook, sosyal medya aracılığıyla paylaştığı grafikle Türkiye'nin ihracat rakamlarına dikkat çekerken dolar TL ile ilgili de önemli bir açıklama yaptı.

Dolar TL'nin adil değerini açıklayan Brook, bunun kulağa delice gelebileceğini ancak ihracat rakamlarına ve ithalattaki düşüşün üzerinde önemle durulması lazım dedi.

Aşağıda Brook'un sosyal medya hesabında paylaştığı grafik aşağıda yer almaktadır;





Uzmanından Açıklamalar

Bu grafiğe dayanarak Brook, Türk lirasının dolar karşısındaki adil kur değerinin 21 TL olduğunu belirterek şunları söyledi

'Türk lirasının adil değeri 21,00 TL'dir. Buna çoğu kişi inanamıyor. Türkiye'nin ihracat hacmine bakmanızı istiyorum (sol taraf, kırmızı). İhracat hacmi ithalat hacminden çok daha yüksektir (sağ taraf, kırmızı). Benzer bir net ihracat patlaması yaşayan ve tek gelişmekte olan ülke Brezilya'dır (mavi).

Brook Daha Önce De Belirtmişti.

Brook daha önceki açıklamasında doların 21 TL'ye gerileyeceğini ifade etmişti:

'Maliye ve Para Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan tarafından alınan mali tedbirler çok yerinde. Türk lirasında güçlü bir değerlenme bekliyoruz. Türk lirasının adil değeri 21 TL'dir. Yakın zamanda dolar kuru tamamen serbestleşecek. Bu aşamadan sonra dolar kuru başlangıçta yukarı yönlü bir eğilim gösterecektir. Ancak bu hareket kısa süreli ve geçicidir. Sonrasında ise keskin bir düşüş yaşanacak ve dolar kuru 21 TL'ye kadar gerileyecek."

Dolar Ne Kadar Oldu?

Dolar kuru şu anda 28 Lira 85 kuruş seviyesinde bulunuyor.

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