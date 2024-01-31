Dolar kurunda düşüş sinyali! Haberi duyan dövizcilerin yolunu tutacak

Dolar üzerinde düşüşler yaşanırken ABD'nin en köklü banka ve finans şirketlerinden Wells Fargo, Türkiye raporu yayınlandı. Dolar/TL paritesinde aşağı yönlü hareketlere neden olurken 2 TL düşüş yaşandı.

Dolar kurunda düşüş sinyali! Haberi duyan dövizcilerin yolunu tutacak
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Türk lirasının günden güne değer kaybetmesiyle beraber yatırımcılarda mevcut durumun sonsuza kadar süreceği yönde kanaat oluşturuldu. ABD'nin dev bankaların arasında yer alan Wells Fargo bu düşünceyle beraber konumlanan rapor gündeme geldi.

28 Mayıs seçimler sonrasında göreve gelen yeni ekonoi yönetimi liderlik üzerinde parasal sıkılaşma adımlarıyla 180 derece para politikasından ötürü TL ilerleyen süreçle beraber dolar karşısında değer kazancının olduğu dolar kurunda 31 Mart seçimlerinde düşüş trendi başladı.

dolar tarih verildi.
DOLAR İÇİN KRİTİK TARİH BELİRLENDİ
30,25 TL seviyelerinde olan dolar için 2024 yılın ilk zamanlarında 31 TL yükseleceğine dair Well Fargo açıklama yaparken mart ayı sonrasında yılın ikinci çeyreğinde dolar kurundaki düşüş yaşanacağının bilgisini verdi.

DOLAR TAHMİNİ
2024 Mart: 31,00
2024 Haziran: 30,50
2024 Eylül: 30,00
2024 Aralık: 29,50
2025 Mart: 29,00
2025 Haziran: 28,50

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