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Dolar kurunda düşüş sinyali! Haberi duyan dövizcilerin yolunu tutacak

Dolar kurunda düşüş sinyali! Haberi duyan dövizcilerin yolunu tutacak Dolar üzerinde düşüşler yaşanırken ABD'nin en köklü banka ve finans şirketlerinden Wells Fargo, Türkiye raporu yayınlandı. Dolar/TL paritesinde aşağı yönlü hareketlere neden olurken 2 TL düşüş yaşandı.