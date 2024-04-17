Dolar o tarihte 4 TL birden çakılacak! Ünlü ekonomist alevli günü işaret etti

Altın ve para piyasasının uzman ismi İslam Memiş, dolar kuruyla ilgili yatırımcılara önemli tavsiyeler verdi. Memiş, sosyal medya hesaplarında 'dolar 20 liraya düşecek' şeklindeki iddialar hakkında açıklamalar yaptı.

Yılbaşından bu yana dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL çifti 32 lirayı aştı. Finans piyasası yorumcusu İslam Memiş, doların seçimden sonra değer kazanacağı fikrinin boşuna olduğunu söyledi. İşte Memiş'in tv100.com'da yayınlanan o yazısı;





"Para piyasasında seçim öncesi doların seçimden hemen sonra yükseleceği yönündeki algı tamamen çöktü. Dolar/TL kuru şimdilerde 31,88 lira seviyesinde. Yani seçim sonrasında dolar kuru 37 kuruş değer kaybetti.

Kuruşun düşüşünü gören vatandaşlar sosyal medyada "1 dolar 20 lira olacak" demeye başladılar. Şunu belirtmek isterim ki 31,88 lira ile 20 liranın arasında tam 11,88 lira vardır.

29 liraya inanıyorlarsa ben de makul derim, 28 lira da makul derim. 20 lira nedir? Türkiye'de 20 yıldır emlak balonunun patlayacağını söyleyenler var. Bugünkü ekonomik durum ve sıkılaşma politikaları doların 20 liraya düşeceğini göstermiyor.

Evet seçimden sonra artış oranı durdu, hatta 37 Kuruşa kadar düştü. Umarım daha da düşer, hepimiz bunun hayalini kuruyoruz. Ancak şartlara ve nedenlere odaklanmak ve inanmak gerekir.

Tatillerden önce TL talep her zaman için vardır. Personel maaşları, ikramiyeler, tatil için nakit hazırlama gibi nedenlerden dolayı TL talep görüyor.

Seçim öncesinde dolar pozisyonu olanlar işlerin bu şekilde gitmediğini anlayıp kısa pozisyonlara girdiler.

Yurt dışı kurum ve kuruluşlardan TL için iyimser raporlar. Yabancı bir kurum ya da grup bir rapor yayınladığında bazı kesimler buna göre tepki gösteriyor.

Ekonomi yöneticisinin seçim sonrasında politikada herhangi bir değişiklik olmayacağının duyurulması.

Dolar endeksi (dxy) 104,70'den 103,70'e düştü. Dolayısıyla dolar dünya piyasasında değer kaybetti.

Bu faktörler TL'yi güçlü tutmakta. Ancak bu doların sonsuza kadar değer kaybedeceği anlamına gelmiyor. Her durumda dolar bir yatırım ürünü değildir. Türkiye'de dolar getirisi zaten en düşük seviyesinde.





Doların tek işlevi maliyet muhasebesidir. Gördüğümüz her şey önemlidir çünkü paranın dolar cinsinden maliyeti vardır. Dolara ihtiyacınız olduğu için döviz kuru önemlidir. Yurtiçi döviz mevduatları 2,18 milyar dolara düştü. Çünkü dolar satarak mevduat faizine geçiş yapıyorlar.

Doların bu kadar kâr getirmediğini hepimiz biliyoruz. Özetle kısa vadede 29-28 lirayı deneyebilirsiniz. Önemli olan düşüşün kalıcı olup olmadığıdır.

Bana göre şu anda bu çok zor. 1 doların 20 lira olduğunu düşünüyorsanız ortadaki 11,88 lirayı kaçırmayı göze alamazsınız. Ancak lütfen dövizle borç almayın."