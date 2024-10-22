Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar kurundaki hareketlilik devam ederken, ekonomistler de konuya ilişkin görüşlerini paylaşmaya devam ediyor. Uzun süredir dalgalı seyrine devam eden döviz kurları, yatırımcılar ve iş dünyası için kritik bir konu haline gelmişken, ekonomistler de yeni yıl ile alakalı tüyolar vermeye devam ediyor. Ünlü ekonomist Oğuzhan Demir'in dolar kuru hakkındaki son açıklamaları, 2024 yılı ve gidişatı hakkında bilgi verirken, doların ulaşacağı rakam da dudakları uçuklatacağa benziyor.

UZMANLARDAN DOLAR UYARISI

Oğuz Demir, önümüzdeki altı aylık süreçte doların nerede duracağına dair farklı senaryoların masada olduğunu ifade etti. Faiz indirimine ilişkin değerlendirmede bulunan Demie, "Kasım, Aralık ve Ocak için faiz indirimleri konuşuluyor. Ancak hangi seviyeye kadar çekilir, işlerin ne zaman hareketleneceği önemli. Bir yerden sonra ekonomi ne olursa olsun bir hareket alanına ihtiyaç duyuyor" dedi. Öte yandan Demir, önümüzdeki dönemde dolar kurunun 34, 35, 36 seviyelerini test edeceğini de sözlerine ekledi.

Demir, faiz indirimlerine yönelik beklentilerin olduğunu ifade ederken, ekonominin canlanmasına can suyu olabileceğini de sözlerine eklemiş bulunuyor. Şirketlerin mevcut durumu ve buna bağlı olarak döviz ihtiyacı konusuna dikkat çeken Demir, "Dolar 37 veya 38 lira seviyelerine yaklaştığında, ekonomi bir miktar canlanabilir. Ancak bu tahminlerin geçerliliği, birçok dış faktöre bağlı" sözleriyle olasılıklarsan bahsediyor.

TL DEĞER KAYBEDİYOR

Dolar değerlendirmesine devam eden Demir, Doların2025 yılında hangi seviyelerde olacağını öngörmenin zor olduğunu vurgularken "Sene başında 30 lira civarında olan Dolar, 17 Ekim'de 34.16 lira seviyesine yükseldi. Yılı nasıl kapatacağımız belirsizliğini koruyor. Ancak, Türk lirasının son altı ayda yüzde 15 değer kaybettiği gerçeği bizi karamsar bir tabloyla yüzleştiriyor" dedi. (yatırım tavsiyesi içermez)



