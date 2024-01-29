Dolarda 40 TL sinyali! Dolar borcu olan o tarihten sonra eyvah eyvah diyecek

Yeni yılın başlamasıyla birlikte dolar kurundaki dalgalanmalar devam ederken, ekonomist Prof. Dr. Duran Bülbül, döviz kurları hakkında önemli tahminlerde bulundu. Doların tarihi zirvelere çıkarak 30,20 lira seviyelerine ulaştığına dikkat çeken Bülbül, dolar kurunun baskı altında olduğunu ve gelecekte 40 TL'ye doğru bir eğilim göstereceği öngörüsünde bulundu. İşte detaylar...





DOLAR İÇİN KRİTİK UYARI

Bülbül, eğer döviz kuru baskılanmasaydı, doların şu anda 40 TL'nin üzerinde olabileceğini belirtti. Ekonomi profesörü, piyasanın hala tam olarak kurallara uymadığını gözlemlediklerini ifade ederken, dövizin gelecek dönemde 35 TL'ye doğru ilerleyip nihayetinde 40 TL'ye kadar yükseleceği beklentisini paylaştı. Bülbül, döviz kuruyla ilgili müdahale söz konusu olmasa da piyasanın dinamiklerinin dövizin yükselmesini destekleyebileceğini vurguladı.





Döviz kurları, son dönemdeki artışla birlikte tarihi zirvelere ulaşarak 30,20 lira seviyelerine çıktı. Ekonomi alanında uzman Prof. Dr. Duran Bülbül, yaşanan bu artış sonrasında döviz kurları hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Bülbül, dolar kurunun baskı altında olduğunu belirterek, gelecekte döviz kurlarının 40 TL'ye doğru yönelebileceğine dair bir öngörüde bulundu.

Bülbül, doların şu an 40 TL'nin üzerinde seyredebileceğini belirtti ve döviz kuruyla ilgili müdahale yapılmayacağını, ancak piyasanın henüz tam olarak kurallara uymadığını gözlemlediklerini ifade etti. Gelecek dönemde dövizin 40 TL seviyesine doğru yönelebileceğini düşünen Bülbül, önce 35 TL'ye doğru bir hareketlenme yaşanabileceğini ve sonrasında 40 TL'ye kadar olan seyri takip edeceklerini öngördü. Bu değerlendirme, döviz kurlarındaki dalgalanmaların devam edebileceği ve ekonomik belirsizliklerin kur üzerinde etkili olabileceği yönündeki bir perspektifi yansıtmaktadır.