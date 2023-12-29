Doları, altını olan gözü gibi baksın! Öyle bir rekor geliyor ki: Borcu olan eyvah diyecek

Dolar borcu olanlar bu dönemde çok üzülecek! Rekor fiyatlar geliyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOLAR BORCU OLANLARA KÖTÜ HABER

Son dönemlerde altın ve dolar fiyatları artmaya devam ederken uzman isimler de vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Ekonomist Selçuk Geçer dolar kuru ile ilgili önemli tahminlerde bulundu. FED kararları Türkiye ve dünya piyasalarını etkilemeye devam ediyor. Avrupa ve İngiltere enflasyon oranları da ekonomik gelişmelere etki sağlıyor. Kripto para piyasasında yaşanan yükselişler de yatırımcıların dikkatinden kaçmıyor. Türkiye ihracat, ithalat ve büyüme oranları da ekonomiye etkileri anlamında değerlendiriliyor. Haftalık olarak ekonomik gelişmeler yakın zamandaki beklentileri ve tahminleri şekillendiriyor. Son dönemlerde döviz ve kıymetli maden piyasasında önemli hareketlilikler yaşanıyor. Doların yükselmesinin birçok sebebi bulunuyor.





Ekonomik belirsizlikler artmaya başladığı zaman yatırımcılar güvenli liman olan yatırım araçlarına yönelmeye başlıyor ve bu durumda dolar değer kazanmaya başlıyor. ABD Merkez Bankası tarafından yapılan faiz artış kararları dolar değerini etkiliyor, faiz yükseldikçe dolar fiyatları da artıyor. Uluslararası anlamda ticaret dengesi, siyasi gelişmeler dolar değerini etkiliyor. Altının yükselmesinin de birçok sebebi bulunuyor. Enflasyon beklentileri artmaya başladıkça altın fiyatları da yükselmeye başlıyor. Jeopolitik gerilim ve siyasi belirsizlikler artmaya başladığında altın talebi artıyor ve güvenli liman olarak kabul ediliyor. Düşük faiz oranları olması da altın talebini artırabiliyor. Bu sebeple faiz oranları düştükçe altın gibi yatırım araçları daha çok tercih edilebiliyor. Dolar ve altın artışları hem kişisel yatırım yapan kişileri hem de ülke ekonomisini büyük anlamda etkiliyor. Dolar yükseldikçe ihracat yapan ülkeler olumsuz etkilenebiliyor.