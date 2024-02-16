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Doları olan bayram edecek, olmayan karalar bağlayacak! 48 TL için tarih verildi

Goldman Sachs'tan Şok Edici Dolar Tahmini: 48 TL'yi Bulabilir! Finans dünyasını sarsan bir gelişme yaşandı! ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, dolar kuruna dair korkutan bir tahminde bulundu. Yatırımcıların dikkatini çeken bu öngörüye göre, doların belirli bir tarihte 48 TL'yi görebileceği iddia ediliyor. İşte, finans piyasalarında yankı uyandıran Goldman Sachs'ın dolar/TL kuru için ortaya attığı bu çarpıcı tahminin ayrıntıları.

Yayın Tarihi: 16.02.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 12:45
Doları olan bayram edecek, olmayan karalar bağlayacak! 48 TL için tarih verildi

Goldman Sachs'ın Çarpıcı Dolar Tahmini Türkiye'yi Sarsıyor: 48 TL'ye Çıkabilir!

Finans dünyasında yankı uyandıran bir haberle karşı karşıyayız! ABD merkezli yatırım devi Goldman Sachs, dolar kurunda çarpıcı bir tahminde bulundu ve bu tahmin Türkiye'de büyük bir endişe yaratıyor. Bankanın raporuna göre, doların Türk lirası karşısında tırmanışa geçerek belirli bir tarihte 48 TL'yi bulabileceği öngörülüyor. İşte, Goldman Sachs'ın dolar/TL kuru için ortaya attığı bu şok edici tahminin detayları.

Karar Gazetesi'nin haberine göre, dolar kurunda yaşanan yükseliş eğilimi, Goldman Sachs'ın dört yıllık dolar tahmin raporunu gölgelemiş durumda. Bankanın raporuna göre, dolar kuru yıl sonunda 37 TL'ye kadar yükselecek ve 2027'de ise 48 TL'yi aşabilecek.ergevge

Goldman Sachs'ın Tahmini:

Yıl Sonu: 37 TL

2025: 40 TL

2026: 44 TL

2027: 48 TL

Bu çarpıcı tahminin arkasındaki nedenler ise oldukça dikkat çekici. Yüksek enflasyon, Türkiye'deki para piyasalarının sığlığı ve bölgedeki jeopolitik riskler gibi faktörler, doların Türk lirası karşısında yükselmesine zemin hazırlıyor.

Goldman Sachs'ın bu tahmini, Türkiye ekonomisi üzerinde ciddi etkilere neden olabilir. Dolar kurundaki artış, ithal ürünlerin fiyatlarını yükselterek enflasyonu artırabilir ve ekonomiyi olumsuz yönde etkileyebilir. Ayrıca, faiz oranlarında da artışlar yaşanabilir ve yatırımları caydırabilir.

Uzmanlar arasında görüşler farklılık gösterse de, Goldman Sachs'ın bu tahmininin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu konusunda genel bir kabul var. Bu durum, Türkiye'nin ekonomik geleceği konusunda ciddi endişelere yol açıyor ve dolar kurundaki hareketler yakından takip ediliyor.

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