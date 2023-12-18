Doları olan resmen para basacak! Bu rakamı duyanlar döviz bürosunda sıraya girecek!

Türkiye'de dolar-TL swap işlemlerinin tekrar açılmasıyla ilgili ekonomist Murat Muratoğlu, dolar kurunda büyük bir artış olabileceği konusunda çarpıcı bir uyarı yaptı.

Doları olan resmen para basacak! Bu rakamı duyanlar döviz bürosunda sıraya girecek!
Yayın Tarihi:

Dolar-TL swap işlemlerinin Türkiye'de yeniden başlaması konusundaki açıklamalar, ekonomist Murat Muratoğlu'nun dikkat çekici bir uyarı yapmasına sebep oldu. Muratoğlu, bu durumun dolar kurunda önemli bir artışa yol açabileceği konusunda etkileyici bir değerlendirme sundu. Swap işlemlerinin yeniden başlaması durumunda, doların hızla yükselme riskine vurgu yapan Muratoğlu, özellikle belirli kritik ifadeler ve eylemler eşliğinde dolar kurunun bir gecede 35 liraya kadar çıkabileceği uyarısını yaptı.

dolar

Ekonomistin analizine göre, Türkiye'de swap işlemlerinin tekrar başlamasıyla birlikte yatırımcıları etkileyebilecek belirli unsurlar devreye girdiğinde, doların ani bir yükseliş gösterme potansiyeli bulunuyor. Bu durumu, "Dolar, bir gecede 35 TL'ye çıkabilir" ifadesiyle özetleyen Muratoğlu, Türkiye'nin ekonomik dinamiklerine yönelik dikkat çekici bir bakış açısı sunuyor.

Geçmişe dönüldüğünde, 2020 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Türk bankalarının yabancı bankalarla yaptıkları dolar-TL para takası işlemlerini kısıtlama kararı, swap işlemlerinin uzun bir süre sınırlı kalmasına neden olmuştu. Şimdi, bu işlemlerin tekrar başlamasıyla birlikte ekonomideki döviz kurlarıyla ilgili belirsizliklerin arttığı bir döneme giriyoruz.

UYARI: BU HABER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR!

Öne Çıkanlar
Görsel test ile zekanızı ölçün! Resimdeki kedi aslında kimin? 7 saniye süreniz var Görsel test ile zekanızı ölçün! Resimdeki kedi aslında kimin? 7 saniye süreniz var
Kabak tatlısının lezzetine lezzet katıyor! İçine bir kaşık atınca parmaklarınızı yiyeceksiniz Kabak tatlısının lezzetine lezzet katıyor! İçine bir kaşık atınca parmaklarınızı yiyeceksiniz
Ortalığı karıştıran dolar tahmini! Bir gecede 6 TL fırlayacak diyerek tarih verdi! Ortalığı karıştıran dolar tahmini! Bir gecede 6 TL fırlayacak diyerek tarih verdi!
Çok Okunanlar
Nakit ihtiyacına 50.000 TL veriliyor! Başvuru ekranı açıldı Nakit ihtiyacına 50.000 TL veriliyor! Başvuru ekranı açıldı Bu taktikleri deneyen bir daha yüksek fatura ödemiyor! Doğalgaz faturasını yarı yarıya düşürmenin 10 kolay yolu! Bu taktikleri deneyen bir daha yüksek fatura ödemiyor! Doğalgaz faturasını yarı yarıya düşürmenin 10 kolay yolu! Evlenecek gençlere devlet kredi musluğunu açtı! 150 bin TL faizsiz kredide bu şartlara dikkat Evlenecek gençlere devlet kredi musluğunu açtı! 150 bin TL faizsiz kredide bu şartlara dikkat Altın fiyatlarında 3 senaryo! Haberi alan kuyumcuya koşacak Altın fiyatlarında 3 senaryo! Haberi alan kuyumcuya koşacak SGK bu şartı sağlayanlara 2.538 TL yardım yapıyor! Hakkınız yanmadan başvurun SGK bu şartı sağlayanlara 2.538 TL yardım yapıyor! Hakkınız yanmadan başvurun