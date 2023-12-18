Doları olan resmen para basacak! Bu rakamı duyanlar döviz bürosunda sıraya girecek!

Dolar-TL swap işlemlerinin Türkiye'de yeniden başlaması konusundaki açıklamalar, ekonomist Murat Muratoğlu'nun dikkat çekici bir uyarı yapmasına sebep oldu. Muratoğlu, bu durumun dolar kurunda önemli bir artışa yol açabileceği konusunda etkileyici bir değerlendirme sundu. Swap işlemlerinin yeniden başlaması durumunda, doların hızla yükselme riskine vurgu yapan Muratoğlu, özellikle belirli kritik ifadeler ve eylemler eşliğinde dolar kurunun bir gecede 35 liraya kadar çıkabileceği uyarısını yaptı.





Ekonomistin analizine göre, Türkiye'de swap işlemlerinin tekrar başlamasıyla birlikte yatırımcıları etkileyebilecek belirli unsurlar devreye girdiğinde, doların ani bir yükseliş gösterme potansiyeli bulunuyor. Bu durumu, "Dolar, bir gecede 35 TL'ye çıkabilir" ifadesiyle özetleyen Muratoğlu, Türkiye'nin ekonomik dinamiklerine yönelik dikkat çekici bir bakış açısı sunuyor.

Geçmişe dönüldüğünde, 2020 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Türk bankalarının yabancı bankalarla yaptıkları dolar-TL para takası işlemlerini kısıtlama kararı, swap işlemlerinin uzun bir süre sınırlı kalmasına neden olmuştu. Şimdi, bu işlemlerin tekrar başlamasıyla birlikte ekonomideki döviz kurlarıyla ilgili belirsizliklerin arttığı bir döneme giriyoruz.

UYARI: BU HABER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR!