Doları olanın etekleri tutuşacak! Ünlü ekonomist endişe veren uyarıyı patlattı

Tunç Şatıroğlu dolar yatırımcılarını uyardı! Ayrıntılar haberimizde...

Doları olanın etekleri tutuşacak! Ünlü ekonomist endişe veren uyarıyı patlattı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın "Şimdi TL zamanı" ifadesine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunan ekonomist Tunç Şatıroğlu, dolar sahiplerine endişe verici bir uyarıda bulundu. Şatıroğlu, TELE1 kanalındaki bir programa katılarak, Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarını serbest kur rejiminden vazgeçilmiş bir itiraf olarak yorumladı.

Ekonomist, "Serbest kur rejiminin olmadığının açık bir şekilde ifade edilmesi, sistemdeki zayıflıkları ortaya koyuyor. Bu durum, ilerleyen süreçte sorunların artabileceğini gösteriyor" dedi ve gelecek ekonomik gelişmelerle ilgili çarpıcı öngörülerde bulundu.

Şatıroğlu, özellikle maaş zamlarının henüz yansımadığı bir dönemde önemli zamların yaşanabileceğine dikkat çekti. "İnsanlar daha yeni maaşlarını almadan önemli zamlarla karşılaşabilir" diyen ekonomist, durumu şu şekilde değerlendirdi: "Hafize Gaye Erkan'ın 'Zamanı geldi' ifadesini destekleyenler olabilir, ancak yaşanan gariplikler artık göz ardı edilemez durumda. Eğer 'TL'ye geçin' deniliyorsa, doların artışının enflasyonun altında kalacağı ve Türk Lirası'nın değerinin reel olarak artacağı düşünülüyor. Ancak bu yaklaşımı kabul etmek, aynı zamanda Merkez Bankası'nın politika tutumunda bir değişiklik anlamına gelir."

Ekonomist Tunç Şatıroğlu dolar

Ekonomist, uzun vadede Türk Lirası'nda kalmak ve faizden faydalanmanın avantajlı olabileceğini belirtirken, yabancı yatırımcıların bu dönemde büyük ölçüde tahvillere yöneldiğini ifade etti. Ancak, bu durumun spekülatif para akışına neden olabileceğini ve uzun vadede sürdürülemez olabileceğini vurguladı. Şatıroğlu, "Serbest kur rejimi olmayan bir sistemde, belli bir noktadan sonra sorunlar kaçınılmaz hale gelir. Ve onlar da bu oyunu oynamak istiyorlar. 'Birkaç ay bizim için yeterli' diyorlar..." şeklinde uyarılarda bulundu.

Sonuç olarak, ekonomist Tunç Şatıroğlu'nun açıklamaları, maaş zamları ve döviz birikimine sahip olanları gelecek ekonomik gelişmeler konusunda dikkatli olmaya çağırıyor. Merkez Bankası'nın "Şimdi TL zamanı" ifadesinin, serbest kur rejiminden sapmanın işaretini taşıdığına dikkat çeken Şatıroğlu, uzun vadede ortaya çıkabilecek sorunları vurguluyor.

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