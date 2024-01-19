Doların gerçek fiyatı ortaya çıktı! Ekrandaki rakamı unutun

Piyasa uzmanı Selçuk Geçer, dolar ile ilgili dikkat çeken açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Doların gerçek fiyatı ortaya çıktı! Ekrandaki rakamı unutun
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DOLARIN GERÇEK FİYATINI AÇIKLADI.. HERKES ŞAŞKIN!

Piyasalar ş-ile ilgili değerlendirmeler ile tanına ekonomi uzmanı Selçuk Geçer, dolar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

dolar

 Geçer ABD Merkez Bankası'nın faiz artırım politikalarının etkisinden dolayı doların global olarak güç kazandığını aktarırken Türkiye’deki kaybın nedenlerini sıraları. Geçer, 2024 piyasasıyla ilgili olarak doların gerçek olması gereken değerini yatırımcılarla paylaştı.

DOLARIN OLMASI GEREKEN DEĞER

Piyasa analizlerinde bulunan Selçuk Geçer, özellikle Türkiye'deki para piyasalarındaki çifte kur durumu ile ilgili olarak yatırımcılara açıklamada bulundu. Doların mevcut değerinin 29 TL ama olması gereken değerin ise çok daha fazlası olduğunu belirten Geçer çifte kur a dikkat çekerek bunun fiyat etiketlerinde hissedildiğini belirtti. Doların reel sektör ve üretici tarafından 40 TL'den değerlendirildiğini ifade eden Geçer doların 50 lira seviyelerinde olması gerektiğini belirtti.

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