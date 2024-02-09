Dolarla alışveriş yapacaklar elini çabuk tutsun! O tarihten sonra dolar tek yön uçuşa çıkıyor!

Ekonomist Selçuk Geçer’in Dolar Tahmini Endişe Yarattı! Uzman İsim Net Konuştu: ‘Dolar Durdurulamaz’

Dolar kurundaki yükseliş, döviz yatırımcılarını sevindirirken, ülkenin ekonomik zemininde yaşam mücadelesi veren vatandaşları giderek daha zorlu bir döneme sürüklüyor. Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru yapılan 30 lira beklentileri artık sadece sohbet konusu değil; dolar kuru, bu sınırları çoktan aşarak finans dünyasına çarpıcı bir giriş yaptı.

Doların değer kazanmasıyla birlikte, piyasada bulunan tüm ürün ve hizmetlerin zamlanması kaçınılmaz hale geldi. Bu durum özellikle emekli ve asgari ücretle geçimini sağlayan vatandaşları adeta mali bir sınavın içine itiyor. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, bu ekonomik dalgalanmaların etkilerini değerlendirmek üzere çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Geçer'in analizlerine göre, dolar kurundaki artışın sadece finans dünyasını değil, aynı zamanda sokaktaki vatandaşı da yakından ilgilendirdiğine vurgu yaptı. Doların yükselişi, ekonomik dengeleri sarsarken, her kesimden insanın günlük yaşamını derinden etkiliyor. Hem vatandaşları hem de yatırımcıları düşündüren Geçer'in öngörüleri, ekonomik geleceğe dair belirsizlikleri bir kez daha gündeme getiriyor.

‘SEÇİM DÖNEMİNE DİKKAT’

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, son açıklamalarında ekonomik geleceğe dair dikkat çekici bir uyarıda bulundu. Geçer'e göre, seçim dönemine özel bir hassasiyet göstermek gerekiyor. Dolar kurundaki mevcut yükselişin sadece bir ön belirti olmadığını vurgulayan Geçer, seçimlerin ardından dolar kurunun adeta 'füze gibi yükseleceğini' dile getirdi.

Uzman isim, halihazırdaki ekonomik olayların dolar kurunu nasıl etkilediğine dair önemli tespitlerde bulundu. Ayrıca, Geçer'in açıklamaları arasında Bakan Mehmet Şimşek'e yönelik çarpıcı ifadeler de yer aldı. Geçer, şu sözleriyle dikkat çekti: "2024'te ne olursa olsun bütçe hedeflerimizi tutturacağız. Ancak karmaşık bir döneme girdik, dikkatli olmamız gerekiyor. Mehmet Şimşek, doğru ya da yanlış ısrarına devam ederse, emekliye 10 bin TL maaş verir, asgari ücreti bu seviyelerde tutar, ancak iki gün sonra açlık sınırının altına düşer ve memur yoksulluk sınırının altına gelirse, küçük bir azınlık dışında herkes mutsuz olacak. Bu durum seçimlere doğru sıkıntı yaratmaya başlar. Mehmet Şimşek bu noktada günah keçisi ilan edilirse, ortalık karışır."

‘TÜRKİYE’YE KİMSE PARA GETİRMEZ’

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, son açıklamalarında Türkiye'nin ekonomik geleceğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Geçer, özellikle asgari ücret ve en düşük emekli maaşının 10 bin liraya yükseltilmesine dair atılan adımlara değinirken, bu kararın büyük bir kesimin mutluluğunu tehlikeye sokacağını belirtti.

Geçer'in analizlerinde öne çıkan bir diğer önemli nokta ise açlık ve yoksulluk sınırı. Ekonomik adımların, özellikle bu sınırların üzerindeki etkileri üzerinde duran Geçer, Türkiye'nin para akışının risk altında olduğuna da vurgu yaptı.

Ünlü ekonomist, açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "Bu durumda Türkiye'ye kimse para getirmez. Tam aksine, Türkiye'den dünya ekonomisine oluk oluk para çıkar. Bu durum da dolarda ciddi bir hareketlenmeye neden olabilir. Dolar, adeta bir füze gibi yükselebilir." Geçer'in bu çarpıcı sözleri, ekonomi camiasında büyük yankı uyandırdı.