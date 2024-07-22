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Domates, biber salçası, domates rendesi indirimi! BİM’den adeta bayram ettirecek katalog

BİM, 23-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerli olan indirimleri ile tüketiciye özel avantajları da beraberinde getiriyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 09:33
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 09:33
Domates, biber salçası, domates rendesi indirimi! BİM’den adeta bayram ettirecek katalog

Ekonomik koşulların giderek zorlaştığı günümüzde, bütçeye dost alışveriş fırsatları bulmak her zamankinden daha önemli hale gelmiş bulunuyor. Türkiye’nin en çok tercih edilen market zincirlerinden biri olan BİM, müşteri memnuniyetini sürekli ön planda tutarak, indirimli ürünler sunmaya devam ediyor. 23 Temmuz itibarıyla geçerli olan aktüel kataloğunda, hem temel ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek hem de cebinizi koruyacak bir dizi fırsat müşterileri bekliyor. 

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Yarın başlayacak BİM indirimleri dikkatleri üzerine topluyor. her hafta Salı ve Cuma günleri düzenlediği kampanyalarla ilgi odağı haline gelen BİM, 23-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerli olan indirimleri ile tüketiciye özel avantajları da beraberinde getiriyor. Özellikle de domates mevsiminin gelmesi ve domates püresi ile salça mevsiminin başlaması ile birlikte marketler bu konudaki indirimleri ile dikkatleri üzerine toplarken, yarın itibari ile başlayacak olan kampanyada domates salçası, biber salçası ve domates püresi indirimleri dikkat çekiyor.Temel gıdadan kişisel bakım ürünlerine, çeşitli atıştırmalıklardan teknolojik ürünlere kadar birçok seçenek, yarın itibari ile raflarda yerini alacak. 

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Tukaş Tatlı Biber Salçası: 28,50 TL

 Efsane Osmancık Pirinç: 225 TL

Tukaş Domates Salçası: 32,50 TL

Fiyatı ile dikkat çekerken, domates püresi ise 21,50 TL’ye satılacak. Sağlıklı ve lezzetli yemekler yapmanın önünü açan BİM, fiyatlarla da avantajı sağlayacak.

Geniş ürün yelpazesi ile dikkat çeken BİM, ekonomik alışveriş imkanlarına teknoloji ve bakım ürünlerini de eklemekte. Bu kapsamda bir çok kategorideki ürün indirime dahil oluyor.

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Domates, biber salçası, domates rendesi indirimi! BİM’den adeta bayram ettirecek katalog

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