Dondurucunuz ete doyacak! O market öyle bir indirim başlattı ki…

Yeni yılın ilk haftasında vatandaşlar ürünlere zam gelmeden stoklama yapmak istiyor. Vatandaşların bu isteğine ise Migros market müjde dolu bir dönüş sağladı. İndirimli şekilde dondurucasına et stoklamak isteyen vatandaşlar istediklerini alabilecek. %44 oranında indirim kampanyasını imza atan Migros marketlerden; kuşbaşı, külbastı, tekirdağ köfte, kuzu eti, işkembe gibi ürünleri indirimli şekilde satın alabilirsiniz. İşte Migros marketlerin başlatmış olduğu indirim kampanyası ile birbirinden indirimli ürünleri...

MİGROS MARKET ET ÜRÜNLERİNDE %44’E VARAN İNDİRİM KAMPANYASI

Migros market yeni başlatmış olduğu indirim kampanyası ile birbirinden farklı et ürünlerini indirimli şekilde hem raflarda hem de Migros marketlerde satışa çıkarttı. %10 indirimden %44 indirime kadar bir çok ürün indirimli şekilde raflarda ve Migros sanal market üzerinde yerlerini aldı. Kuzu külbastı kilogram but eti kemiksiz dilimli %10 indirimli 575,90 TL’den 518,31 TL’ye, kuzu yemeklik kuşbaşı kilogram %10 indirimli 479,90 TL’den 431,91 TL’ye, dana rostoluk et kilogram %17 indirimli 479,99 TL’den 399,90 TL’ye, uzman kasap kasap Tekirdağ köfte 320 gr %15 indirimli 129,90 TL’den 109,90 TL’ye, uzman kasap soslu tandırlı kuzu eti kilogram %7 indirimli 459,90 TL’den 425,90 TL’ye, dana işkembe kilogram %44 indirimli 179,95 TL’den 99,90 5 TL’ye, kuzu lokum %10 indirimli 625,90 TL 545,35 TL’ye ve son olarak uzman kasap soslu dana tandır %25 indirimli 529,90 TL’den 399,90 TL’ye düşüyor.