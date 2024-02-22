Düğün yapacaklar şimdiden alsın! Gram altın o tarihten sonra 3000 TL'ye füze gibi uçacak

Uzman isimden altın fiyatlarıyla ilgili önemli uyarılar geldi! O tarihte 3 bin TL'ye fırlayacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALTIN BU TARİHTE FIRLAYACAK

Altın piyasasında yaşanan hareketlilik son hızıyla devam ederken uzman isimler de yatırımcıları sık sık uyarmaya devam ediyor. Ekonomist Selçuk Geçer Amerika ve İran arasında yaşanan gerilimlerin altın piyasasını etkileyeceğini belirtti ve seçim sonrasında da altın fiyatlarının artacağını söyledi. İran ve ABD arasında yaşanan gerginliğin artmasıyla altın talebinin artacağı söylenirken enflasyonun da etkilenmesi bekleniyor.





Geçer, önümüzdeki günlerde ONS altın fiyatlarının 2 bin dolar seviyelerinden 3 bin ile 3 bin 500 dolar seviyelerine yükselmesini beklediğini, 2024 senesinin ortalarından itibaren altın fiyatlarının yükseleceğini söyledi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise ONS altında yaşanan geri çekilmelerin gram altında bir etkisi olmayacağını düşündüğünü, gram altının ilk olarak 2 bin 90 TL, senenin ilk çeyreğinde 2 bin 150 TL, yaz aylarında 2 bin 500 TL ile 2 bin 700 TL seviyelerine ve sene sonunda 3 bin TL seviyelerine yükselebileceğini söyledi.

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.