Dün akşam bakanlık açıkladı! IBAN'a o ödemeler yattı

Dar gelirliye sağlanan desteklerin yanı sıra üreticiye de bir çok destek ödemesi sağlanıyor. Dar gelirli bireye sağlanan destekler için hak sahibi birey Aile Bakanlığı ile muhatap olurken, çiftçiye sağlanan destekler için de Tarım ve Orman Bakanlığı aracılık ediyor. ÇKS sistemine kayıtlı olan çiftçi Tarım Bakanlığı tarafından her ay düzenli ödenen destek ödemelerine hak sahibi olabiliyor.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ AÇIKLAMASI

Tarım Bakanlığı tarafından ödenen Tarımsal Destek Ödemeleri her ay düzenli olarak hak sahibi çiftçinin hesaplarına aktarılırken, üretime ve maliyetlere destek olunması hedeflenmektedir. Bakanlığı ödeme günü Cuma günü olarak bilnmekte olup Her hafta farklı tarımsal destek ödemesi hesaplara aktarılmaktadır. Ödeme saati olarak da 18.00 itibari ile hesaplara aktarılmaktadır.





Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından destek ödemeleri ile alakalı her hafta ödenen tutar ve ödeme kalemi ile alakalı bilgilendirme paylaşımı kamuoyuna sunulmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere toplamda 142 milyon 582 bin lira tutarında destekleme ödemesi yaptığını geçtiğimiz akşam sosyal medya hesabından paylaştı.

Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği olarak 90 milyon 346 bin Türk Lirası,

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği için 52 milyon 128 bin TL,

Damızlık Ana Arı Desteği için 52 milyon 128 bin TL aktarıldı.