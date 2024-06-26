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Dün asgari ücret kesinleşmişti! Sabah sabah emekliyi kahreden açıklama geldi

16 milyondan fazla emekli, maaşlarına Temmuz da yapılacak zam ile alakalı dört gözle bekleyişini sürdürüyor. Emekli maaşı enflasyon karşısında erimeye devam ederken, 17 Temmuz’da emekli maaşlarının zamlı alınacağı ve o tarihe kadar da net rakamın şekilleneceği tahmin ediliyor.

Yayın Tarihi: 26.06.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 15:01
Dün asgari ücret kesinleşmişti! Sabah sabah emekliyi kahreden açıklama geldi

16 milyondan fazla emekli, maaşlarına Temmuz da yapılacak zam ile alakalı dört gözle bekleyişini sürdürüyor. Emekli maaşı enflasyon karşısında erimeye devam ederken, 17 Temmuz’da emekli maaşlarının zamlı alınacağı ve o tarihe kadar da net rakamın şekilleneceği tahmin ediliyor. Emekli Temmuz zammı ile alakalı bir çok iddia ortaya atılırken, kulis bilgileri, hesaplamalar sunulmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz gün hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada asgari ücrete zam kapısı kapatılmıştı. Ocak ayında verilen kararın arkasında duran hükümetten asgari ücrete senede tek zam uygulamasının devreye alınacağı belirtilmiş bulunuyor.

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EMEKLİYİ KAHREDECEK AÇIKLAMA

Bugün ise emekli ile alakalı emekliliği kahredecek açıklama yapıldı. Emekliye Temmuz zammı ile alakalı yapılan açıklamada kötü haber verildi. Peki Temmuz ayında Emekliye ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar

 3 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon rakamları yılın ilk yarısındaki artış oranını belirleyecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon oranında zam yapılacağı iddiaları ortaya atılırken, Ahmet Sözcan tarafından yapılan açıklamada beklentinin yüzde 25 olacağı belirtildi.

ÇOK SAYIDA EMEKLİYE ZAM YOK

Bilindiği üzere emekli maaşlarında zam, kök maaşlara uygulanıyor. Bu kapsamda seyyanen zam olmaması durumunda milyonlarca emeklinin maaşının 10.000 TL'de kalacağı ifade ediliyor. 8.000 TL kök Maaşı alan emekliye 2000 TL destek ile birlikte 10.000 TL'ye tamamlanan maaşlarda zam hesaplamaları yapılıyor. 8000 TL'ye %25 zam yapılması durumunda kök maaşın 10.000 TL'ye yükseleceği ve bu kapsamda SGK desteğinin ortadan kalkması ile birlikte emekliye herhangi bir zam yapılmayacağı belirtilmiş bulunuyor.

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SEYYANEN ZAM OLMAYACAK

TGRT Haber koordinatörü Özcan tarafından Sabah saatlerinde son dakika olarak yapılan açıklamada emeklilere ek olarak zam yapılmayacağı belirtilirken herhangi bir seyyanen zam ve refah zammının uygulamaya sokulmayacağı da belirtilmiş bulunuyor. Bu kapsamda emekli maaşlarına Temmuz ayında sadece enflasyon zammının ekleneceği ve bu oranın da en fazla %26 olacağı belirtilmiş bulunuyor. Gerekçe olarak enflasyonla mücadele programının gösterileceğini ifade eden isim, çok sayıda emeklinin de zamdan faydalanamayacağını belirtmiş bulunuyor

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