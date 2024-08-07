Dün başladı ay sonunda bitiyor! Kamu bankası müşterilerine o ödemeyi trink yapıyor

Bankalar tarafından ay ay yeni kampanya güncellemeleri devam ediyor. Yeni müşteri çekmek ya da hizmet satmak adına başlatılan kampanyalar, müşteri tarafından yoğun ilgi ile takip ediliyor. Her kesimden müşteriye hitap etmek adına ay ay güncellenen kampanyalar ile alakalı duyurular, bankaların resmi web adreslerinde yer alıyor. Son zamanlarda müşteri memnuniyeti odaklı olarak başlattığı kampanyaları ile ilgi odağı olan Zİraat Bankası son kampanyası sporseverleri ilgilendiriyor.

5 Ağustos – 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli olarak başlatılan kampanyada Bankkart ile yapılacak yeni Digiturk üyeliklerinde büyük indirim imkanı sunuluyor. Ziraat Bankasının hem kredi kartı hem de hesap kartı olarak kullanılan bankamatik kartını yeni edinecek olan müşteriyi ilgilendiren kampanya da, Digiturk Sporun Yıldızı Paketini aylık 329 TL yerine sadece 279 TL'ye satın alınıyor. Bu ekstra indirimin yanı sıra 850 TL değerinde Bankkart Lira da hediye edileceği kampanya detaylarında yer alıyor.





ZİRAAT BANKASI DİJİTURK KAMPANYASI

5 Ağustos’ta başlayan kampanya 31 Ağustos’a kadar devam edecek iken üyelik başvuruları beIN CONNECT Başvurusu Hemen Başvuru Yapın (bein-connect.com.tr) üzerinden ya da 0212 4737373 üzerinden tamamlanabiliyor.

Yukarıda bahsi geçen üyelik yöntemlerinden başka bir yolu seçen kişi bankanın kampanyasına dahil olamıyor.

Bankkart tarafından kampanya detayı açıklamasında, Digiturk Sporun Yıldızı Paketi'ne yapılan üyeliklerin iç kurulum ve aktivasyon işlemlerinin ücretsiz olduğu belirtilmiş bulunuyor.

Üyelik sırasında Ziraat Bankası kampanyası ile üye olmak istenildiği belirtmesi şartı mevcut iken kampanya sadece Digiturk Sporun Yıldızı paketinde geçerli olabiliyor. Paket toplam ücreti 3.348 TL olarak belirlenirken 12 aylık taksit halinde ödeneceği belirtilmiş bulunuyor. Öte yandan kampanyaya dahil olan yeni müşteriye 850 TL bankkart lira hediyesi veriliyor.