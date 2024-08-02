Dün resmen güncellendi! Emekli promosyonlarına taze revize geldi

2017 senesinden emekliye ek ödeme olarak geri ödemesiz olarak verilen emekli promosyonu ile alakalı gelişmeler ay ay yakından takip ediliyor. CUmhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mart ayında alınan karar doğrultusunda emekli promosyonu ödemelerinde mevcut artış gözlemlenirken, kamu bankalarında başlayan artış furyasına özel bankalar da daha fazla tutar ile dahil olmuş bulunuyor. O dönem başlatılan emekli promosyonu kampanyaları için son tarih 31 Temmuz olarak belirtilirken, Temmuz emekli maaş zammı sonrasında emekli promosyonlarının artıp artmayacağı konusu da açıklığa kavuşmuş bulunuyor. Yapılan değerlendirmede kampanyalarda yenilikler olsa da emekli promosyonu tutarları genel olarak stabil seyrettiği gözlemleniyor. Sadece emekli maaş aralığı artan emekli, bir üst kademeden emekli promosyonu ödemesi alıyor.

Ağustos ayının gelmesiyle birlikte, emekli promosyon kampanyaları bankalar tarafından yenilenirken, detaylar araştırılmaya devam ediyor. Emeklilere ek gelir fırsatı sunan emekli promosyonları, gerek emeklilerce gerekse de yakınları tarafından sıkı takibe alınırken, özellikle de özel bankalar sundukları kampanyaları ile bu tutarı kat be kat arttırmışa benziyor.





AĞUSTOS EMEKLİ PROMOSYONU TUTARLARI

1 Ağustos itibari ile emekli promosyonu ödemesi yapan yeni tutarlarını açıklamış bulunuyor. Banka banka Ağustos ayı emekli promosyon tutarları şu şekilde;

Garanti Bankası

Garanti BBVA tarafından yapılan açıklamada Ağustos 2024 için belirlediği emekli promosyonu tutarı ve farklı dilim aralıkları şu şekilde;

• 10.000 TL’ye kadar olanlar için 6.250 TL,

• 10.000 – 15.000 TL arasında olanlar için 10.000 TL,

• 15.000 – 20.000 TL arasında olanlar için 12.500 TL,

• 20.000 TL ve üzeri için 15.000 TL.





Kamu bankaları emekli promosyonu

Kamu bankaları Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank emekli promosyonları ile alakalı olarak Ağustos ayında yapılan açıklamada tutarların sabit tutulduğu belirtildi.

ING Bank ağustos emekli promosyonu

ING Bank, Ağustos ayı emekli promosyonu kampanyasında 15.000 TL’ye kadar emekli promosyonu ödemesi yapacağını belirtirken, otomatik fatura talimatı vermesi halinde, emeklilere toplamda 18.000 TL’ye varan bir promosyon kazanma imkanı sağlıyor.

DenizBank ağustos emekli promosyon tutarı

DenizBank, üç yıl süre ile emekli maaşını bankadan almak suretiyle imza atan emekliye özel olarak devam eden 8 bin lira- 12.000 TL olan tutarın stabil bırakıldığını belirtmiş bulunuyor. Bütün bankaların emekli promosyonu detayları resmi web adreslerinde yer alıyor.