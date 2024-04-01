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Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 2 milyar dolarlık 'Yenilenebilir Enerji' desteği!

Dünya Bankası, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılmasına yönelik 2 milyar dolarlık bir girişimin onaylandığını duyurdu. Bu girişim, Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerde enerji güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

Yayın Tarihi: 01.04.2024 21:38
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 21:38
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 2 milyar dolarlık 'Yenilenebilir Enerji' desteği!

Dünya Bankası, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesini artırmaya yönelik 2 milyar dolarlık girişimi onayladı. Bu girişim, Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerde yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilecek.

Program kapsamında 10 yıllık Avrupa ve Orta Asya Yenilenebilir Enerji Ölçeklendirme (ECARES) programı başlatılacak. Bu program ile ilk aşamada 15 gigavat yenilenebilir enerji kapasitesinin eklenmesi ve 240 milyon metrik ton karbon emisyonunun azaltılması hedefleniyor. Ayrıca, programın kaldıraç etkisiyle 6 milyar dolarlık özel sermaye finansmanını harekete geçirmesi bekleniyor.

Türkiye'nin güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesini artırma hedefini desteklemek için Dünya Bankası, Türkiye Dağıtık Enerji İçin Piyasa Dönüşümünün Hızlandırılması Projesi'ne 657 milyon dolarlık finansman sağlayacak.

Dünya Bankası'nın Avrupa ve Orta Asya Bölgesinden sorumlu Başkan Yardımcısı Antonella Bassani, bölgedeki enerji güvenliğine katkıda bulunacak yenilenebilir enerji kapasitelerini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Türkiye'nin enerji dönüşümüne yönelik kararlılığını ve iddialı yeşil dönüşüm programını desteklediklerini ifade etti.

Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez ise Türkiye'nin son zamanlarda enerji dönüşümü konusunda iddialı bir program başlattığını vurgulayarak, Dünya Bankası'nın Türkiye'nin yeşil dönüşüm çabalarını memnuniyetle karşıladığını ve desteklediğini dile getirdi. Bu projelerin, ekonomik fırsatların yaygınlaştırılması ve yeşil sektörlerde istihdam yaratılması için önemli bir adım olduğunu belirtti.

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