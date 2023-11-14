Dünyaca ünlü banka Türkiye'de 23 şubesini kapatıyor.

HSBC Türkiye’de 23 Şube Kapatıyor

Dünyanın en büyük bankalarından biri olan HSBC, Türkiye’deki faaliyetlerini küçültmeye devam ediyor. Banka, 2023 yılı sonuna kadar 23 şube daha kapatma kararı aldı. Bu kararla birlikte HSBC Türkiye’nin şube sayısı 50’nin altına inecek.

HSBC Türkiye Neden Şube Kapatıyor?

HSBC, 2015 yılında Türkiye’deki operasyonlarını satma girişiminde bulunmuş ancak başarılı olamamıştı. O günden beri banka, Türkiye’deki varlığını azaltmak için çeşitli adımlar attı. Bunlardan biri de şube kapatmak oldu. Banka, 2015 yılında 300’e yakın olan şube sayısını 2020 yılında 67’ye indirmişti.

Bankanın şube kapatma kararının arkasında birkaç neden yatıyor. Bunlardan biri, Türkiye’deki ekonomik koşulların bankanın karlılığını olumsuz etkilemesi. HSBC Türkiye, 2020 yılında 1,2 milyar TL zarar açıklamıştı. Bir diğer neden ise, bankanın küresel stratejisi. HSBC, Asya pazarına odaklanmak ve Avrupa’daki faaliyetlerini küçültmek istiyor. Bu nedenle, Türkiye gibi küçük ve riskli pazarlarda varlığını azaltmayı tercih ediyor. Son olarak, bankanın dijitalleşme süreci de şube kapatmaya etki ediyor. Banka, müşterilerinin çoğunun internet ve mobil bankacılık hizmetlerini kullandığını ve şubelere olan ihtiyacın azaldığını belirtiyor.

HSBC Türkiye’den Tamamen Çekilecek mi?

HSBC Türkiye’nin şube kapatma kararı, bankanın Türkiye’den tamamen çekileceği yönünde spekülasyonlara neden oldu. Ancak bankanın yetkilileri, bu iddiaları yalanladı. HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı, bankanın Türkiye’ye uzun vadeli bir taahhüdü olduğunu ve Türkiye’nin bankanın stratejik pazarlarından biri olduğunu söyledi. Kervancı, bankanın Türkiye’de kurumsal ve ticari bankacılık alanlarında büyümeye devam edeceğini, bireysel bankacılıkta ise seçici olacağını ifade etti.

HSBC Türkiye’nin şube kapatma kararı, bankacılık sektöründe yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanıyor. Bankalar, dijitalleşme, rekabet ve maliyet baskısı nedeniyle şube sayılarını azaltmaya ve hizmet kalitesini artırmaya yöneliyor. Bu süreç, hem bankaların hem de müşterilerin faydasına olacak gibi görünüyor.