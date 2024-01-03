Düşük gelirli ailelere gün doğdu! Aldığınız yardımı unutun: Bu rakam bayram ettirecek

İhtiyaç sahibi ailelere müjdeli haber geldi. Asgari ücret zammı ile birlikte sosyal yardımlara zam geldi. 2024 asgari ücrete yüzde 49 oranında artış yapılırken güncel rakamlar belli oldu.

Düşük gelirli ailelere gün doğdu! Aldığınız yardımı unutun: Bu rakam bayram ettirecek
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Asgari ücret zammıyla beraber sosyal yardımlara zam uygulandı. SED ödemeleri, aile destek yardımı ve diğer sosyal yardımlar yansıtılmaya başlandı. 2024 yeni sosyal yardımlar ne kadar? İşte yeni tutarlar haberimizde...

GÜNCEL YARDIM TUTARLARI
Yaşlılık aylığı: 1.785 TL’den 2.614 TL’ye
Engelli aylığı: 827 TL’den 1.247 TL’ye
Evde bakım maaşı: 2.706 TL’den 4.004 TL’ye
Aile destek ödemesi: 1.000 TL’den 1.490 TL’ye
SED ödemesi: 1.122 TL’den 1.675 TL’ye
Dar gelirler
Sosyal yardımlara yapılan zamlar 1 Ocak 2024 tarihinde geçerli olacağı duyurulurken enflasyon karşısındaki kayıpların telafi edilmesiyle hedeflendi. Asgari ücrete yapılan yüzde 49'luk zam, sosyal yardımlara yansıtılarak vatandaşların alım gücünün yükselmesi amaçlanıyor.

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