Faizsiz kredide yeni devrim! 1,5 milyon lira kredi kullanana 150.000 TL ek veriliyor

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), girişimciliğe yönelen kişilere özel olarak destek programlarını açıklamaya devam ediyor. Bu kapsamda özel gereksinimi olan kişilere artı destek sağlanacağı da belirtilmiş bulunuyor. KOSGEB tarafından yapılan açıklamada kendi işini kurmak isteyen girişimciler için önemli bir destek programı başlatıldığı belirtildi. Girişimci olmak isteyen kişiye özel olarak başlatılan bu program kapsamında, girişimciler 1.5 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi desteğinden faydalanacak. Başvurular 30 Ağustos'a kadar devam edecek.

İş kurma hayali olan ancak madsi imkansızlıklar sebebiyle girişimde bulunamayan kişilere yenelik olarak başlatılna bu program ile iş kurma sürecinin kolaylaştırılması ve sermaye yetersizliği nedeniyle projelerini hayata geçiremeyenlere yardımcı olmak amacı güdülüyor. Yapılan açıklama da dfaizsiz kredi desteğinde üst sınır 1,5 milyon tl olarak açıklanırken, başvuru yapılacak olan sektörlerle alakalı da bilgilendirme KOSGEB resmi web adresinde yer alıyor.





KADIN, GAZİ VE ENGELLİYE EKSTRA DESTEK

Program kapsamında özel gereksinime ihtiyacı olan vatandaşa yönelik hazırlanan programda bu kişilere ek 150.000 TL artı destek sağlanacak. genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olan girişimciler için ek 150 bin TL destek ek olarak alacak. Bu sayede bu kategorilerde yer alan bireylere 1,65 milyon TL'ye kadar destek imkanı sağlanacak.

KOSGEB PROJESİ HANGİ SEKTÖRLERDE GEÇERLİ

KOSGEB tarafından yapılan açıklamada destekten faydalanacak olan iş kolları da açıklandı. Yapılan açıklamada sektörler belirlendi. İmalat, Telekomünikasyon, Bilgisayar Programlama, Danışmanlık, Bilgi Hizmetleri, Bilimsel Araştırma ve Geliştirme gibi birçok sektörde işyeri açmayı planlayan kişiler faydalanacak.





KOSGEB DESTEK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

KOSGEB kredisinden faydalanmak için belli başlı şartlar mevcut. Program kapsamından en az yüzde 50 ortaklık payı bulunan kişiler faydalanacak. Öte yandan şirketin kuruluşundan en fazla 1 sene geçmden başvuru yapmak zorunluluğu bulunuyor. Başvurular, KOSGEB'in resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapılıyor.