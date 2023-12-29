Emekliye Halk Bankası'ndan 9 ayrıcalık! Tüm kampanyalar bir arada o pakette

Yıllarca çalışan bireyin tek hayali, yaşlılığında çalışmadan maaş almaktır. Bunun tek yolu ise emekli olmaktan geçmektedir. Maaş alan emekli, sağlık hizmetlerinden de bedava faydalanmaktadır. Emekli maaşının yetmediği dönemlerde de devreye bankalar girebilmektedir. Bankaların sunduğu kampanyalar emeklinin refah seviyesini arttırmayı, işlerini kolaylaştırmayı ve acil ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir.

Ancak bu 3 hedefi sağlayan banka sayısı çok azdır. Bu kapsamda Halk Bankası uzun yıllardır, emekliye verdiği önem ve sağladığı destekler ile dikkat çekmektedir. Banka “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi” ile emekli ve çalışanlara ayrı ayrı avantajlar sağlamakta iken emekliye 9 ayrıcalık ön plana çıkmaktadır.





“Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi” adı altında Halkbank tarafından başlatılan bireysel kampanya devam ediyor. Kampanya kapsamında emekliyi memnun edecek bir çok yenilik banka tarafından açıklandı. emekliye özel olarak sunulan kredi paketleri, emekliye sağlık hizmetleri, ALO emekli hattı ile anında ulaşılabilirlik, emeklinin oturduğu yerden mali işlerini halledebilme imkanı, para gönderip almada kolaylıklar, emekliye sağlanan günlük limitler derken, bu avantajların hepsi “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi”nde yer almaktadır.

“Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi” avantajları

Emekli maaşını Halk Bankası'ndan alan emekliye özel faiz oranları ile sunulan kredi imkânları paketin ilk maddesi olarak emeklinin karşısına çıkmakta. Emekliye sunulan kredi imkânının yanı sıra özel faiz oranları ile 5000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi acil ödemelerinde destek oluyor.





65 yaş üzeri emekli müşterilere sağlanan destek ile emekli maaşını banka aracılığı ile alan emekliye maaşlar evde teslim imkanı ile sağlanıyor. Öte yandan banka tarafından emekli müşterinin ihtiyacının her an karşılanması adına Alo emekli hattı 7/24 hizmetini sunmaya devam ediyor. Emekliye sağlanan diğer bir kolaylık ise mobil uygulama, internet şubesi, Halkbank diyalog kanalları aracılığı ile bütün işlemler 7/24 kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor.

Emekliye özel olarak sunulan imkanlardan dikkat çekeni günlük 5000 TL'ye kadar para çekme limiti olarak açıklanırken Atm'lerden yapılacak olan işlemlerde ekstra ücret yansıtılmayacak olması paket kapsamında yer alıyor. Bankamatiklerden kartsız para yatırma işlemlerinden ücretsiz olarak faydalanabilen emekli Paraf ile 750 TL'ye kadar şifresiz ve temassız olarak işlem gerçekleştirebiliyor.