Duymayan kalmasın! 5 litrelik ayçiçek yağ 164 TL’ye kadar düşüyor... Yeni yıl öncesi dip fiyat görüldü

Bim marketler vatandaşların yeni yılda da yüzünü güldürecek yeni bir kampanyaya 16 Aralık 2023 tarihinde imza attı. Kampanya doğrultusunda beş litrelik ayçiçek yağ resmen dip fiyatı gördü. Vatandaşlar indirimli şekilde litresi çok çok ucuza denk gelecek ayçiçek yağını satın almak istiyorlarsa, 2 Ocak 2024 tarihine kadar Bim marketlere uğrayabilirler. Stokların sınırlı olduğu Bim marketler tarafından duyurulurken, neredeyse stokların yarısı tükenmiş durumda. İşte Bim market ayçiçek yağı indirim kampanyası...

KOMİLİ MARKA AYÇİÇEK YAĞI 164,75 TL’YE DÜŞÜYOR

Bim marketler ayçiçek yağı bitenlere ya da bitmeyip stoklamak isteyenlere müjdeli haberi duyurdu. Vatandaşlar uzun süredir yeni yıla girmeden önce indirimli ayçiçek yağı fiyatlarını kovalıyordu ki Bim marketler istenilen indirimi başlattı. Komili marka beş litrelik ayçiçek yağını %6 indirim ile Bim market raflarında satışı çıkarttı. 16 Aralık tarihinde başlatılmış olan kampanya, yeni yılın ilk günlerinde de devam edecek. 2 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak bu kampanya dahilinde, 175,90 TL’den %6 indirimde 164,75 TL’ye ayçiçek yağlarını satın alabilecekler. Ürünün stoklarla sınırlı olduğunun altını çizen bBm market şubelerinin tümünde indirim kampanyası geçerli.



