e-Devlet'ten bu işlemi yapan emeklilere 3000 TL ödenecek! Geç kalmadan hemen başvurun

Banka sektörü, emekli bireyleri çekmek ve onlara özel avantajlar sunmak amacıyla sürekli olarak yeni kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Bu kez, Halkbank, emekli müşterilerini mutlu edecek çekici bir fırsatla karşımıza çıkıyor.

Halkbank, emekli vatandaşları memnun etmek adına özel bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında, emekli müşterilere 3.000 TL değerinde ParafPara hediye edilecek.

Kampanyaya katılmak son derece basit. 1 Temmuz - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında Paraf veya Parafly bireysel kredi kartları ile herhangi bir sektörde ve herhangi bir banka POS’unda aylık 5.000 TL ve üzeri alışveriş yapmak yeterli olacak. Ancak unutulmaması gereken bir detay, kampanya süresince bir müşterinin en fazla 3.000 TL ParafPara kazanabileceği.





Katılım için Paraf Mobil Uygulaması’ndan veya "KATIL" yazıp 3404’e SMS göndermek yeterli olacak. Kampanya katılımı, SMS’in Halkbank sistemine ulaştıktan ve Halkbank’ın kayıt olduğunu bildirdikten sonra başlıyor. Ayrıca, alışverişlerin kampanya kaydından sonra yapılması önemli; geçmişe yönelik harcamalar kampanyaya dahil değil.

Kampanya sadece SGK’dan maaş alan emeklileri kapsıyor. Sanal kartlar, ek kartlar ve Sanal POS’tan yapılan işlemler de kampanyaya dahil ediliyor. Ancak, emekli müşterilerin kampanyadan yararlanabilmesi için Paraf kredi kartına sahip olmaları gerekiyor; diğer Paraf kartlar kampanyaya dahil değil.

ParafPara kazanımı, işlemin banka sistemine ulaşmasından bir sonraki gün sistem tarafından yükleniyor. ParafPara kullanarak, iptal ederek veya iade ederek yapılan işlemler kampanyaya dahil değil. Yapılandırılmış vergi borçları da kampanyaya dahil değil. Ayrıca, ParafPara transfer işlemi ParafPara kullanımı olarak değerlendirilmiyor; transfer edilen ParafPara’lar geri alınıyor.

Halkbank, bu özel kampanya ile emekli müşterilere cazip bir fırsat sunarak maaşlarını Halkbank'a taşımak isteyenleri bekliyor. Emekli vatandaşlar, Paraf kredi kartı ile yapacakları alışverişlerle sadece avantajlı kampanyadan yararlanmakla kalmayacak, aynı zamanda ekstra 3.000 TL ParafPara kazanma şansına da sahip olacaklar. Kampanya detayları, bankanın resmi iletişim kanalları üzerinden de öğrenilebilir.