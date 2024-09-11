Eğitim Desteği Müjdesi Geldi: 3.000 TL Veriliyor

Öğrenciler için Büyük Destek Başladı!

2024-2025 eğitim öğretim dönemiyle birlikte, öğrencilere yönelik destek haberi geldi. Özellikle dar gelirli ailelerin sağladığı eğitim desteği haberleri büyük önem taşıyor. Aile Bakanlığı'nın yanı sıra belediyeler de bu konuda devreye giriyor.

İstanbul'dan Eğitim Desteği

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı açıklamada, okuyan öğrencilere 3.000 TL destek sağlanacağını belirtti. 'Sen Oku Diye' adlı program sayesinde ihtiyaç sahibi öğrenciler desteklenerek eğitimde fırsat eşitliği sağlanacak.

Proje Hedefleri ve Başvuru Süreci

Bu yıl, toplam 100 bin öğrenciye ulaşmayı hedefleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), başvuruların İstanbul Senin uygulaması üzerinden yapılacağını duyurdu. İmamoğlu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili, 'Bu yıl 100 bin öğrenciye eğitim desteği veriyoruz. Şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilerin bu destekten yararlanması için gereken tüm koşulları sağladık' ifadelerini kullandı.

Yılda Bir Kez Nakdi Destek

Başvuruları kabul edilen öğrencilere, belge sunmaları şartıyla yılda bir kez nakdi destek verileceği belirtildi. Desteğin ne zaman yapılacağı ise İBB tarafından açıklanacak.