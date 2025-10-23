EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

EGM Promosyon İhalesinde Rekor Teklif: 100.000 TL

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde görev yapan on binlerce polis memuru ve ailelerinin merakla beklediği 2025-2028 dönemi maaş promosyon ihalesi, tarihi bir teklif ve heyecanlı bir süreçle sonuçlandı. İhale, Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin 100.000 TLlik teklifiyle tamamlandı ve teşkilat içinde büyük sevinç yarattı.

İhale Süreci ve Bakan Yerlikaya Faktörü

21 Ekim 2025 tarihinde düzenlenen ihale, kıran kırana bir rekabete sahne oldu. Sürecin başında Türkiye Vakıflar Bankası 90.000 TL, Türkiye İş Bankası ise 88.500 TL teklif sundu. Bu tutarlar teşkilat mensuplarının beklentilerinin altında kaldı.

Süreci yakından takip eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü ve ihale komisyonu üyeleriyle görüşerek duruma müdahil oldu. Bakan Yerlikaya'nın talimatı doğrultusunda, en yüksek teklifi veren bankaların yetkilileriyle temas kurularak daha uygun bir teklif sunulması istendi. Bu talep üzerine Türkiye İş Bankası teklifini 100.000 TL'ye yükseltti; Vakıflar Bankası ise teklifini 90.000 TL'de sabitledi.

Promosyon Miktarı ve Ödeme Şartı

İhale Komisyonu, 21 Ekim 2025 tarihinde yaptığı değerlendirme sonucunda en yüksek teklifi veren Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin 100.000 TLlik teklifini kabul etti. Anlaşma kapsamında, EGM personeline 2025-2028 yıllarını kapsayan üç yıllık dönem için personel başına tek seferde ve peşin olarak 100.000 TL promosyon ödemesi yapılması kararlaştırıldı. Bu rakam, EGM tarihinde bir defada ödenen en yüksek promosyon bedeli oldu.

Ödemeler Ne Zaman Yatacak?

İhalenin kazanılmasının ardından en çok merak edilen konu, promosyon ödemelerinin hesaplara hangi tarihte aktarılacağı oldu. EGM'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında henüz net bir ödeme tarihi duyurulmadı. İhaleyi kazanan banka ile EGM arasında imzalanacak yeni maaş protokolünün yürürlük tarihi, ödeme takvimini belirleyecek.

Mevcut anlaşmanın sona ermesinin ardından, yeni protokolün 2025 yılının Kasım ayı içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Hatırlanacağı üzere, önceki protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girmiş ve ödemeler bu tarihi takip eden kısa süre içinde gerçekleştirilmişti. Benzer bir takvimin işlemesi halinde, 100.000 TL'lik rekor promosyon ödemesinin Kasım 2025 içerisinde polis memurlarının maaş hesaplarına tek seferde yatırılması öngörülüyor.

Kesin ödeme tarihi, EGM ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında protokol imzalandıktan sonra resmi olarak açıklanacak.