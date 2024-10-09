Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek  

Her sektörde yapılan zamlara market sektörü de dahil olmaya devam ederken, etiketlerin gün gün değiştiği şu günlerde vatandaş eksiğini tamamlamak adına indirimleri takip ettiği gibi, bankalar tarafından sunulan kampanyaları da yakından araştırıyor. Hal bu iken bankaların sunduğu alışveriş fırsatları geri iade şeklinde olabiliyor. Yeni müşteri kazanmak ya da mevcut müşterilerini kaybetmemek adına bankalar tarafından ay ay yeni duyurular gelirken, TEB tarafından başlatılan bedava market alışverişi kampanyası da Ekim ayında dikkatleri üzerine toplamaya başlamış bulunuyor.

TEB MARKET ALIŞVERİŞİ KAMPANYASI

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), Ekim 2024 boyunca geçerli olan yeni kampanyası ile müşterilerine bedava alışveriş imkanı sunduğu kampanyasını açıkladı. 1-31 Ekim tarihleri arasında TEB bireysel kredi kartlarıyla yapılacak olan alışverişlerde geri iade fırsatı sağlayan banka, toplamda 400 TL’lik bonus dağıtıyor. Her 1500 TL’de 40 tl indirim imkanı sağlayan banka toplamda 10 alışverişe 400 TL iade fırsatı sunacağı kampanyasını devreye almış bulunuyor.

MArket alışverişi yapmadan önce kayıt olma zorunluluğunun bulunduğu kampanyaya dahil olmak için ise tek SMS yetiyor. CEPTETEB mobil uygulaması üzerinden başvuru yapılabileceği gibi veya "MARKET400" yazarak 4616’ya SMS göndermek de yeterli oluyor.

TEB 400 TL HANGİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ

Kampanyadan yararlanabilmek için, 1.500 TL ve üzeri alışveriş yapılması zorunluluğu bulunuyor. yalnızca bonus üyesi marketlerde, aynı gün içinde yapılan ilk harcama kampanya dahilinde sayılacak iken internet üzerinden temassız ödemelerden ve fiziksel POS'tan yapılan alışverişler de kampanyaya dahil olabilecek. Gıda dışı alışverişlerde geçerli olmayacağının belirtildiği kampanyanın yurt dışı alışverişlerine de kapatıldığı belirtilmiş bulunuyor.

Ekim ayı boyunca geçerli olan kampanyadan kazanılan bonuslar 7 Kasım 2024 tarihinde kredi kartına bonus olarak yüklenecek. Öte yandan bonus geri alım tarihi ise 22 Kasım 2024 olarak açıklandı. Otomatik ödemeler, fatura ve vergi ödemeleri gibi işlemlerin dahil olmadığı kampanya Ekim ayı boyunca geçerli olacak iken, gün içerisindeki ilk alışverişin kampanya dahilinde olacağı açıklanmış bulunuyor.



