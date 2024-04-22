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Ekmeğe 5,5 TL'lik dev indirim: Artık bu fiyattan hanelere giriyor

200 gr. somun ekmek fiyatında dev indirim. Bugün devreye girdi. 2 TL'ye satılıyor.

Yayın Tarihi: 22.04.2024 12:42
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 12:42
Ekmeğe 5,5 TL'lik dev indirim: Artık bu fiyattan hanelere giriyor

Yeni yıl zamları akabinde hızla artan maliyet fiyatları sebebiyle ekmek fiyatları güncellemesi yapılmaya ve vatandaşın evine zamlı bir şekilde girmeye devam ediyor. Ekmek fiyatlarına yapılan zamlar ile birlikte indirim haberleri de vatandaşın ilgi odağı olarak araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde Halk ekmek fiyatlarına yapılan indirimler sonrasında Sivas'tan gelen bir haberde ekmek fiyatlarının 2 TL'ye indirildiği belirtildi. Söz konusu indirimin bir firmanın hijyen ve kaliteden uzak ucuz ekmek satmasına tepki olarak, başka bir firma 200 gram somun ekmeğin fiyatını 2 TL'ye kadar düşürdüğü açıklandı.

EKMEK

EKMEK FİYATLARINA İNDİRİM

Normal şartlarda 7,5 TL'ye satışı koyulan ekmek fiyatı kimi il ya da ilçelerde değişkenlik göstererek ₺5'ye kadar düşebiliyor. Ancak ₺2'ye düşen bu fiyat geçici olsa da vatandaşı sevindirmiş gibi duruyor. Ekmeğin maliyetinin 5 TL'nin üzerinde olduğu şu günlerde 2 tl'ye düşen ekmek fiyatı ile alakalı açıklama yapan firmanın müdürü asıl amaçlarının hijyenik ekmek satmak olduğunu belirtti.

Ülke genelinde fırınlarda yetersiz denetimlere dikkat çekilmesi gerekliliğini bildiren isim, bu durumun ekmek fiyatlarının yükselmesine sebep olduğunu açıkladı. Firma tarafından yapılan açıklamada bu talebenin değerlendirilmesi durumunda ve ekmek fiyatlarının gerçek maliyetlerine ulaşması halinde ₺2 olan ekmek fiyatlarını yükseltmeyecekleri iddia edildi. Ekmek fiyatlarındaki artışın adeta rekabet olarak tüketicinin karşısına çıktığı Şu günlerde vatandaş daha ucuz ve daha kaliteli ekmeğe erişmek adına çeşitli firmalara yöneliyor. Sivas'ta ekmek fiyatlarında Yaşanan bu indirim hem vatandaş hem de fırınlar için önemli bir değişimin başlangıcı olacağa benzerken, benzer uygulamaların yurt geneline yaygınlaşabileceği umutları da yeşeriyor

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