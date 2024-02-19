Ekmek fiyatlarında tsunami uyarısı! Ekmek fiyatları fırlıyor

Un sanayisinde yaşanan artışlar özellikle de ekmek fiyatları ile unlu mamül fiyatlarını etkileyeceğe benziyor. Buğdayın üretim maliyetinin bile 9 lira üzerinde seyeretmesi, un sanayisindeki güncel fiyatların azlığının zarara sebep olduğu belirtilmiş bulunuyor. Hal bu iken dengenin korunması adına un fiyatlarına zam yapılmasının muhtemel gibi durduğu açıklanmış bulunuyor. Un Sanayicileri Federasyonu Haluk Tezcan tarafından yapılan açıklamada, her an bir un fiyatlarına zam yapılabileceği belirtilirken bu durumun ekmek fiyatlarını ilk olarak etkileyeceği tahmin ediliyor. Tezcan tarafından yapılan açıklamada buğday fiyatlarının 9,5 TL civarından artmaya başlaması durumunda ekmeğe yapılacak olan zammın kaçınılmaz olduğu belirtilmiş bulunuyor.

EKMEK FİYATLARI ARTACAK MI?

Ukrayna'da kuraklık ile birlikte yaşanan savaş faktörleri küresel olarak buğday fiyatlarının artmasına mahal veriyor. Küresel olarak yaşanan bu olaylar ülkemizi de doğrudan etkiliyor. Öte yandan buğday fiyatlarının yanı sıra mazot, elektrik, gübre gibi girdi fiyatlarında yaşanan artışında un üretim maliyetini yükselttiği hesaplanmış bulunuyor. Dalgalı seyreden döviz kurundaki artışın da un fiyatlarına etkisinin olduğu biliniyor.





Yukarıda bahsi geçen her artışın ekmek fiyatlarına da artış olarak uygulanacağı ve fiyatları yukarı çekme potansiyeline sahip olacağı açıklanmış bulunuyor. Dünya genelinde buğdayın ton fiyatı $220 seviyesinde olduğunu açıklayan Tezcan, ülkemizde ise 320 dolardan işlem gördüğünü belirtti. Üreticinin de zor durumda kaldığı bu zamlar karşısında yapılan uyarılarda alım fiyatlarına destek sağlanmasını yanı sıra devlet destekleri ile stabilitenin sağlanması gerekliliği belirtilmiş bulunuyor.

Buğday fiyatlarının en fazla 10 liraya kadar çıkmasının herhangi bir zamma Mahal vermeyeceğini belirten Tezcan, bu rakamın üzerine çıkması durumunda ekmek fiyatlarına zam yapılacağı özellikle de dar gelirli kesimin bu halden etkileneceğini belirtti. Bu tür önlemlerin sorun çözme konusunda Kökten çözüm konusu olmayacağını belirten uzmanlar, buğday üretiminin arttırılması ya da tarımsal fiyatların düşürülmesi gibi çalışmaların başlaması gerekliliğini de bildiriyor.