Ekonomistlerin ortak görüşü: Nisan ayında enflasyon yüzde 69,87 olacak!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Mayıs Cuma günü açıklanacak olan Nisan ayı enflasyonu ile ilgili ekonomistlerin beklentileri netleşti. Bloomberg HT'nin gerçekleştirdiği ankete göre, piyasa katılımcılarının Nisan ayında yıllık enflasyon beklentisi yüzde 70 olarak belirlendi. Reuters'ın tahminine göre ise Nisan'da yıllık enflasyonun yüzde 69.2 ila yüzde 70.9 arasında olması bekleniyor.



Anadolu Ajansı'nın Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan 14 ekonomistin ortak görüşü, Nisan ayı enflasyonunun yüzde 3,22 olacağı yönünde. Ankete katılan uzmanların en düşük enflasyon beklentisi yüzde 2,80, en yüksek beklentisi ise yüzde 3,80 aralığında yer aldı.

Bu tahminlere göre, Nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) bir önceki aya göre yaşanan yüzde 68,50'lik artışın yüzde 69,87'ye çıkması bekleniyor.

Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de Nisan ayında yüzde 43,65 olarak belirlendi. Bu tahmin, Mart ayında TÜFE'de yaşanan yüzde 3,16'lık artıştan sonra gelen enflasyon tahminidir.

Reuters'ın anketine göre, enflasyonun 2024 sonunda Merkez Bankası'nın yüzde 36 tahminlerinin oldukça üstünde, yüzde 43,5 seviyesinde olması bekleniyor. Yılsonu tahmin aralığı ise yüzde 40 ile yüzde 48 arasında değişiyor.

Anketler, Nisan ayında enflasyonun yüzde 69.2 ila yüzde 70.9 arasında olacağını, aylık enflasyon tahminlerinin ise yüzde 2.8 ila yüzde 3.8 aralığında şekillendiğini gösteriyor.