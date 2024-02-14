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Elektrik, doğalgaz, su faturasına ek 500 TL destek! Her faturaya ek olarak verilecek

Halkbank'ta her bireyi yakından ilgilendiren kampanyalarını sunarken, bu kampanyalarından biri de otomatik fatura talimatına ek olarak verilen destek kampanyası olarak biliniyor.

Yayın Tarihi: 14.02.2024 13:28
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 13:28
Elektrik, doğalgaz, su faturasına ek 500 TL destek! Her faturaya ek olarak verilecek

Faturalar kış mevsiminin gelmesi ile cepleri yakmaya devam ediyor. özellikle de kış şartlarının etkisini göstermeye başlaması ile birlikte fatura yükü binen vatandaş kendisine sunulan alternatifleri değerlendirme yoluna koyuluyor. Devlet ya da belediyeler tarafından sağlanan ek desteklerin yanı sıra bankalar da fatura ödeyen vatandaşa desteklerini sunmaya başladı. Sunulan bu destekler karşısında bankalar müşteri sayısını arttırıp, kart kullanımını da çoğaltmayı hedefliyor. 

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Öte yandan müşterini oturduğu yerden işlemlerini halletmesi adına olanak sağlıyor. Kamu bankası devi Halkbank'ta her bireyi yakından ilgilendiren kampanyalarını sunarken, bu kampanyalarından biri de otomatik fatura talimatına ek olarak verilen destek kampanyası olarak biliniyor. Müşterine özel olarak hazırladığı kampanya kapsamında banka, talimat başına 50 TL ödeme sağlarken, müşterinin fatura ödemek için sıra bekleme hezimetinden de kurtarmayı hedefliyor.

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Halkbank tarafından ay sonuna kadar devam edeceği açıklanan Paraf otomatik fatura talimatında talimat başına 50 TL toplamda 500 TL geri ödeme verileceği açıklanmış bulunuyor. Paraf mobil uygulaması üzerinden kampanyaya dahil olunabilirken, SMS aracılığı ile de başvurular tamamlanabiliyor. FATURA yazıp 3404'e SMS göndermek kampanyaya dahil olmak için yeterli olabiliyor.

Banka tarafından yapılan açıklamada her müşterinin her verdiği talimat başına 50 TL kazanacağı belirtilirken, 500 TL'ye kadar geri ödeme imkanı, bir faturanın bedava gelebileceğini müjdeliyor. Ay başında başlayan kampanya ay sonunda sona erecek iken hak sahibi olunacak Paraf paralar 7 MArt itibari ile hesaplara aktarılacağı belirtilmiş bulunuyor. Halk Bankası mobil uygulaması üzerinden verilen otomatik fatura talimatları öte yandan İnternet Şubesi, müşteri hizmetleri ya da şubeler aracılığı ile de tamamlanabiliyor.

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