Elektrik faturası desteği açıklandı! Dar gelirli bireyin fatura borçları tek tek siliniyor

Tüm ürün ve hizmet zamları Temmuz ayı itibari ile ÖTV zammına maruz kalırken, özellikle de artan elektrik ve doğalgaz tarifeleri vatandaşın cebini zorlayacağa benziyor. Fatura tutarlarında yaşanan artış özellikle de dar gelirli vatandaşın belini bükmeye devam ederken, hükümet tarafından konu ile alakalı önemli adımlar atılmaya devam ediyor. Dar gelirli ihtiyaç sahibi atandaşa devlet tarafından Aile Bakanlığı aracılığı ile bir çok destek sağlanıyor. Hane ya da kişi bazlı olarak sağlanan destekler, ihtiyaca göre şekilleniyor. Bakanlığın yanı sıra belediyeler de sınırları içerisinde yaşayan dar gelirl vatandaşa yönelik desteklerini sürdürüyor. Özellikle de yerel seçim öncesinde başkan adayları tarafından vaadi verilen destekler ile alakalı çalışmalar devam ediyor. Açıklaması yapulan bir destekte elektrik faturalarının belediye tarafından ödeneceği ve söz konusu bireylerin de dar gelirlileri kapsayacağı belirtilmiş bulunuyor.





Yapılan açıklamada dar gelirl ibireyin elektrik faturalarının ödeneceği belirtildi. Söz konusu destek Bursa'da aıklandı. Uludağ Elektrik tarafından alınan karar doğrultusunda o bireyin elektrik faturalarının sıfırlanacağı açıklanmış bulunuyor. Devlet ve belediyelerin yanı sıra hayırsever iş insanlarının da desteği açıklanmaya devam ediyor.





Geçtiğimiz gün yapılan açıklamada bir iş insanının 400'den fazla kişinin biriken elektrik borcunu ödediği belirtilirken, bir süre boyunca da elektrik faturalarının bedava olacağı açıklandı. Toplamda 200 bin liralık fatura desteği sağlandı. Bursalı olduğu açıklanan ve isim verilmeyen iş insanının, Uludağ Elektirik ile ortaklaşa çalışmaları kapsamında yatağa bağımlı hastaların ve dar gelirlinin faturalarını ödediği belirtildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi bağlı olan 600 kişinin faturasının ödendiği belirtilirken, söz konusu desteğin ülke genelinde öncülüj etmesi bekleniyor.