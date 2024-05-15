Elektrik faturasına yıldırım çarptıracak zam gelişmesi! Cepleri alev alev yakacak o tarihe dikkat

Özellikle de yeni yıl itibari ile her ürün ve hizmete zam yapılması vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Bu kapsamda yapılan zamlara gün gün yenisi eklenirken, bir süredir surağan seyreden elektrik tariflerine yapılacak olan zammın kallavi derecede olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların bütçesini doğrudan etkileyecek bir gelişme olarak geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddialarda elektriğe kallavi derecede zam yapılacağı iddia edildi. özellikle enflasyonun yükseldiği ve maliyetlerin arttığı bir dönemde uzun süredir elektriğe zamlı tarifenin devreye alınmaması, hükümetin vatandaşa desteğinin bir göstergesi olurken, maliyet altında kalan fiyatlara artık dur denileceği tahminleri sunuldu.

ELEKTRİK TARİFELERİNE GÜNCELLEME

Enerji Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) kulislerinde konuşulan yüzde 70’lik zam beklentisi, enerji piyasasında ciddi bir dalgalanma yaratacağa benziyor. Özellikle de Temmuz ya da Ağustos ayında yapılacağı konuşulan bu oranın klimaların kapanmadığı ve elektrik faturalarının artı yükselişe geçtiği yaz döneminde vatandaşın cebini boşaltacağı tahmin ediliyor.





ELEKTRİĞE 2024'TE ZAM GELECEK Mİ?

Prof Kara tarafından yapılan açıklamada TÜFE ile elektrik fiyatı grafiği paylaşılarak maliyet tablosu oluşturulurken, elektrik fiyatlarının 2023’ün ilk dört ayında durağan seyrettiği ve 2024 yılı itibari ile TÜFE artışına maruz kaldığı belirtiliyor. Senede dört kere 'maliyet değişimlerine göre' belirlendiği açıklanan tarifler konusunda 1 Ocak, 1 Nisan, 1 Temmuz ve 1 Ekim'de güncelleme yapıldığı belirtiliyor. Yeni bir düzenlemenin Nisan ayında yürürlüğe girmediği ifade edilirken, 1 Temmuz itibari ile yeni güncelleme ile zamlı tarifenin uygulamaya geçilebileceği öngörüsü de sunulmuş bulunuyor.

Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara ve ekonomi yazarı Olcay Dilek tarafından baına yapılan açıklamada bu zammın kaçlınılmaz olduğu belirtilmiş bulunuyor. Uzmanların analistlerine göre sağlanacak olan bu zammın, vatandaşta tasarruf etme yollarını araştırtacağı da ifade edilirekn, enerji tasarrufu adına israftan kaçınılması gerekliliği de bildirilmiş bulunuyor.