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Elektrik, telefon, su... Fatura ödenirken para kazanacağınız program açıklandı: 750 TL destek sağlanıyor

Fatura ödeme yükü zamlanan tarifeler sonrasında artmaya devam ediyor. Elektrik, su, doğalgaz, telefon faturalarını kendi ödeyen bireye hem kolaylık sağlayacak hem de başvurulması ile destek sağlayacak bir kampanya açıklandı. Başvurular devam ediyor

Yayın Tarihi: 18.04.2024 17:18
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 17:18
Elektrik, telefon, su... Fatura ödenirken para kazanacağınız program açıklandı: 750 TL destek sağlanıyor

Fatura ödeme yükü zamlanan tarifeler sonrasında artmaya devam ediyor. Elektrik, su, doğalgaz, telefon faturalarını kendi ödeyen bireye hem kolaylık sağlayacak hem de başvurulması ile destek sağlayacak bir kampanya QNB Finansbank tarafından açıklanırken, kampanyada belirlenen şartları taşıyan müşteri 750 TL destek alıyor.

Fatura ödemenin kolaylaşmasını sağlayacak bu kampanyada, para kazanma imkanı da tanınacak. 30 Nisan'a kadar otomatik fatura ödemesi talimatı veren müşteri 750 TL'ye kadar iade imkanına hak sahibi olacak. Yeni müşterileri ilgilendiren kampanyada QNB Mobile uygulaması üzerinden müşteri olan ve görüntülü görüşme ile kimliğini doğrulayan birey faydalanacak. Öte yandan gerek kredi kartı gerekse de vadesiz hesap üzerinden yeni otomatik fatura talimatı veren birey Her yeni talimat için 250 TL toplamda 750 TL geri iade alacak.

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FİNANSBANK FATURA TALİMATI KAMPANYASI

30 Nisan'a kadar süre gelecek olan kampanyada ödül kazanabilmek için 31 Mayıs tarihine kadar en az bir kez otomatik olarak ödenmiş olmasa gerekli iken talimatların 31 Ekim'e kadar kapatamaması kampanyanın şartı olarak sunulmuş bulunuyor. Talimatın verilmesi ile birlikte ödeme günü hesap bakiyesi ya da kredi kartı limiti yetmemesi durumunda fatura ödemesi tamamlanamayarak iade fırsatından faydalanma hakkında son buluyor.

Banka tarafından düzenlenen kampanyaya kredi kartları ya da vadesiz hesaplar üzerinden başvuru yapılabiliyor. Başvurular ise şubeler, çağrı merkezleri, mobil uygulama ya da internet bankacılığı üzerinden tamamlanabiliyor. Her müşterinin bir kez faydalanabileceği kampanyada en fazla 750 TL iade hakkına sahip olabileceği belirtilmiş bulunuyor. Qnb Finansbank tarafından düzenlenen kampanya ile elektrik, telefon, su ve doğalgaz faturalarınızı kolaylıkla ödeyebilir Aynı zamanda da 750 TL iade kazanabilirsiniz. Kampanyada faydalanmak için 30 Nisan'a kadar QNB Mobile indirip yeni müşteri olunması ve yeni otomatik fatura talimatı verilmesi yeterli olacak.

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