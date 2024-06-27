Elektrik ve doğalgaza ilk yarıda yapılmayan zammın acısı çıkacak! Faturalar 4 haneye ulaşacak

Yeni yıl sonrasında her ürün ve hizmete gelen zamlar, vatandaşın cebini boşaltmaya devam ederken, mevcut Temmuz zamları sonrasında bu sürecin iyice zorlaşabileceği tahmin ediliyor. Elektrik ve doğalgazda ise bir süredir zam uygulaması devreye alınmıyor. Seçim öncesinde uzmanlar tarafından ortaya atılan iddialarda doğagaz ve elektrik zammının Nisan - Mayıs döneminde devreye alınacağı belirtilirken, hükümetin seçimlerin geçmesini beklediği de idda edilmekteydi. Haziran ayının bitmesine ramak kala elektrik ve dopalgaz ile ilgili bir çok iddia daha açıklanmaya başlamış bulunuyor. Ortaya atılan iddialarda Temmuz döneminde elektrik ve doğalgaza yapılmayan zammın acısının çıkartılacağı tahmin ediliyor.





Son günlerde ortaya atılan iddialar tüketiciyi yakından ilgilendirirken, sektör kaynaklarından elektrik ve doğalgaza ciddi artış yapılacağı tahmin ediliyor. Yapılacak olan zamdan en çok tüketiciler etkilenecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), tarafından bugün düzenlenecek olan toplantı akabinde elektrik ve doğalgaz zammı konusu karar bağlanacak. Elektriğe ne zaman zam yapılacağı konusu da bu sayede netlik kazanacak.Özellikle konut kullanıcılarının yüzde 35-40 arasında bir artışla karşı karşıya kalması öngörülüyor. Ticarethaneler için de benzer oranlarda bir zamın gündeme geleceği belirtiliyor.

ELEKTRİĞE İKİNCİ ZAM

Elektriğe yapılacak olan ilk zam sonrasında 1 Ekim itibari ile yeni bir zam dalgasının devreye alınacağı tahmin ediliyor. Bu sayede ilk yarıda yapılmayan zammın etkisinin tüketici üzerinde büyük olacağı tahmin ediliyor.





DOĞALGAZ ZAMMI

Doğal gaz fiyatlarında da benzer bir tablonun söz konusu olacağı belirtilirken, BOTAŞ'ın da doğal gaza, özellikle konut kullanımına yönelik, çift haneli oranlarda bir zam yapması bekleniyor. Yapılacak olan bu düzenlemeler vatandaşın ısınma ve barınma masraflarına ekstra yük olarak yansıyacak.

Hükümet tarafından dar gelirli hanelere sağlanan doğalgaz desteği ile birlikte ülke genelinde Karadeniz doğalgazı kapsamında 1 sene boyunca 25 metreküp bedava dopalgaz uygulaması devreye alınmıştı. Mayıs ayında biten uygulama sonrasında doğalgaz faturaları 200 TL civarında artarken, bir de zam uygulaması ile birlikte çift haneli rakamalra geçilecek olma ihtimali kullanıcıyı kara kara düşündürüyor.