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Elektrik ve doğalgazda yeni dönem! O sınır rakamı geçen kat be kat fazla ödeyecek

Yüksek enerji tüketimi olan aboneleri etkileyen yeni düzenlemelerin Şubat ayında yürürlüğe gireceği ve çok tüketenlerin katlanarak daha fazla ödeme yapacak

Yayın Tarihi: 01.11.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 10:25
Elektrik ve doğalgazda yeni dönem! O sınır rakamı geçen kat be kat fazla ödeyecek

Geçtiğimiz gün BOTAŞ tarafından yapılan açıklama ile birlikte doğalgaza Ocak ayında zam yapılmayacağı belirtilmişti. Milyonlarca kullanıcıyı sevindiren açıklama sonrasında Enerji Bakanlığı’ndan da müjde geldi. Söz konusu açıklama Ocak ayı elektrik tarifesi artışlarına istinaden yapılırken, herhangi bir artışa maruz bırakılmayacağı müjdesi verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ocak ayında elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam yapılmayacağını ifade etti. Ancak söz konusu tarifelerde yeni bir düzenlemeye gidileceği ifade edildi.  

Bakanın yaptığı açıklamalara göre, yüksek enerji tüketimi olan aboneleri etkileyen yeni düzenlemelerin Şubat ayında yürürlüğe gireceği ve çok tüketenlerin katlanarak daha fazla ödeme yapacağı belirtildi.  

ELEKTRİKTE YÜKSEK TÜKETİM SINIRI 

Belli bir kilowata kadar elektrik kullanımında normal ve zamsız tarifenin işleyeceğini belirten Bakan Bayraktar, belli kilowat üzerinde elektrik tüketenlere, artı tarife ekleneceğini belirtti.  

Elektrik ve doğalgazda yeni dönem! O sınır rakamı geçen kat be kat fazla ödeyecek

Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan son düzenlemeye göre, aylık 417 kilovatsaatten fazla tüketen abonelerin elektrik faturalarının artacağı ifade edilirken, yüksek tüketim gösteren abonelere yönelik olan devlet desteğinin sona ereceği belirtildi.  

MİLYONLARCA ABONE FAZLA FATURA ÖDEYECEK 

Bakan, Türkiye'de toplam 40 milyon mesken abonesi bulunduğunu ve bunun yalnızca yüzde 3’ünün, yani yaklaşık 1,2 milyon abonenin bu düzenlemeden etkileneceğini sözlrine ekledi. Yüksek tüketim yaptığı belirlenen bu gruptaki aboneler, evde kullandıkları elektrikli eşyalar ve aletler nedeniyle daha fazla ödeme yapmak durumunda olacaklar.  

DAR GELİRLİYE ELEKTRİK DESTEKLERİ GELECEK 

Fatura yükü altında ezilen dar gelirli vatandaşa yönelik bir çok düzenleme yapılacak. Bayraktar, elektrik ve doğalgazda sağlanan devlet desteklerinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara daha fazla ulaşması gerekliliğinden bahsederken, düşük tüketim yapan abonelerin desteklenmeye devam edeceğini belirtti. 

CAMİLER VE CEMEVLERİ İSTİSNA OLACAK 

Yukarıda bahsi geçen düzenlemeden istisnai meskenlerin olacağını ifade eden Bayraktar, cami ve cemevleri gibi toplumsal önemi olan kuruluşların bu düzenlemeden istisna tutulacağını söyledi.  

DOĞALGAZ DA YÜKSEK TÜKETİM SINIRI GELİYOR

Doğalgaz abonelerini de yakından ilgilendiren gelişmelerde elektrik tüketimi ile alakalı alınan yeni kararların doğalgaz için de uygulanacağı belirtildi. 


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