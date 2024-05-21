Elektrik zammı için tarih verildi! 2 yıldır zam yapılmıyordu

Elektrik faturalarına 2 yılı aşkın süredir güncelleme yapılmadığını belirten elektrik dsğıtım şirketleri, artık gaza basılması gerektiğini belirtirken, yeni yıl akadar yeni sübvasyonların getirilmesi gerekliliğini belirtti. Enflasyon oranlarında yaşanan büyük artışa rağmen stabil tutulan fiyatların, bu talebi yinelettiği belirtilirken, yaşanan bu durumun maddi anlamda şirketlere büyük yük oluşturduğu açıklandı. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Başkanı Barış Erdeniz tarafından yapılan değerlendirmede 26 aydırelektrik faturası tarifelerinin güncel tutulduğu belirtildi. Son 2 senede enflasyonun yüzde 30'E yakın arttığını belirten isim, bun arağmen faturaların değişmediğini belirtti.

Bu durum ile alakalı değerlendirme yapan Enerji sektörü temsilcileri, mevcut durumun Türkiye’nin enerji dönüşümü ve arz güvenliğini riske soktuğunu belirtirken, gerçek maliyetleri yansıtan bir fiyatlandırma sistemine geçilmesi gerektiği belirtiliyor.





Enerji dönüşümü ve verimlilik konularında da yeni düzenlemelerin gelmemesi gerekliliğini savunan temsilciler, yeni planlamanın yapılması gerekliliğinden bahsediyor. enerji arz güvenliğinin sağlanmasına sebep olacak olan yeni düzenleme ile birlikte tasarrufta verim döneminin başlayacağı ifade ediliyor.

Elekrik faturasınaya yapılacak artış, Türkiye’nin enerji sektöründe karşılaştığı zorluklar neticesinde sağlanacak. Sabit fiyat politikalarının yerini alması gerekliliği belirtilen ve gerçek maliyetleri yansıtması gerekliliği belirtilen bu güncelleme talebinin hem vatandaşların bütçesine hem de ülkenin enerji bağımsızlığına katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.





ELEKTRİĞE YENİ ZAM

Yapılan açıklama sonrasında elektriğe zam yapılacak mı? sorusunun yanıtı özellikle de klimaların sıcaklara uyum sağlamaya başladığı şu günlerde merakla araştırılıyor. Uzmanlar elektirk zammı ile alakalı değerlendirmesini sunarken, zam konusunun Temmuz ayında konuşulacağı ve Ağustos itibari ile uygulamaya sokulabileceğine de değiniyor.