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Elektronik ürünlere gümrük vergisi kararı çıktı

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, önemli bir açıklamada bulunarak tüketicilere ve şirketlere yönelik elektronik ürün ticaretinde gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Özellikle online film ve yazılım gibi elektronik ürünlerde 2026 yılından itibaren bu verginin uygulanacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 27.03.2024 19:20
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 19:20
Elektronik ürünlere gümrük vergisi kararı çıktı

DTÖ Direktörü Okonjo-Iweala, elektronik ürün ticaretinde önemli değişikliklerin kapıda olduğunu açıkladı. Özellikle online film ve yazılım gibi elektronik ürünlerde 2026 yılından itibaren gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, Financial Times'a yaptığı açıklamada, 1 Mart 2024 tarihinde elektronik ticaret moratoryumunun sadece 2 yıl daha uzatıldığını belirtti. Bazı önemli üyelerin bu sürenin tekrar uzatılmasına karşı çıkacağını ifade etti.

Okonjo-Iweala, DTÖ bünyesinde hükümetlerin bir kez daha süreyi uzatmamaları durumunda, 2026 yılından itibaren online film ve yazılım gibi elektronik ürünlerde gümrük vergisi uygulanacağını vurguladı. Bu kararın dünya genelinde fiyatları artırarak tüketicilere yansıyacağını belirtti.

Gelişmekte olan ülkeler arasında Hindistan, Endonezya ve Güney Afrika gibi ülkelerin vergilerin getirilmesini desteklediği biliniyor. Bu ülkeler, vergi gelirlerinin artmasını ve ekonomik kalkınmalarına katkı sağlamasını bekliyor. Ancak, diğer DTÖ üyeleri vergilerin maliyetleri artıracağı ve bu durumun tüketicilere yansıtılmasının rekabetçi güçlerine zarar verebileceği endişesini dile getiriyor.

ABD, Çin, Avrupa Birliği üyeleri ve birçok Latin Amerika ülkesi, moratoryumu savunan 80'den fazla ülke arasında yer alıyor. Bu ülkeler, DTÖ direktörünün verdiği bilgilere göre, moratoryumun uzatılmaması durumunda bile elektronik iletim faaliyetlerine gümrük vergisi uygulanmayacağını vurguladılar.

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