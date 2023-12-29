Resmi Gazete'de 2024'ün ilk destek onayı! Isınma yardımı ödemeleri başlıyor

Havaların sopuğuması en çok dar gelirliyi etkiliyor. Kış mevsimini yaşadığımız şu günlerde devlet tarafından başlatılan kış destekleri de süregeliyor. Devlet doğalgaz bulunmayan il ve ilçelerde ya da doğalgaz bulunupta hanesinde kullanmayan bireylere, E-Devlet üzerinden başvuru yapmamşartına kömür yardımı dağıtıyor. Devlet tarafından çocuğu bulunan hanelerin üşümemesi için sağladığı kömür desteğini, yaşlılar dahil tüm ihtiyaç sahibini, yaşanılan yere göre ve birey sayısına göre veriyor.

29 Aralık Resmi Gazete kararları açıklandı. Bu kapsamda söz konusu imzalanan karar ''İhtiyaç Sahibi Hanelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8013)'' olarak açıklandı. İhtiyaç sahibi hanelere kömür yardımı onaylanırken, başvurusu onaylanan her haneye, yaşanılan bölgenin iklim şartlarına ve kömürün ısıl özelliğine göre hak edilen miktarda yardım dağıtılacak.

KÖMÜR YARDIMI RESMİ GAZETE'DE

Devlet dar gelirli vatandaşa yaşa göre, hanede bulunan kişiyi göre sağladığı desteklerini, bölgesel olarak ya da mevsimsel olarak sürdürüyor. Ekim ayında açıklaması yapılan 2024 ısınma yardımları devam edecek açıklaması sonrasında doğalgaz desteğinin miktarının arttırıldığı belirlenirken, söz konusu desteğin ayrı bir kalemi olarak doğalgaz kullanımı mevcut olmayan hanelere de ısınma desteği olarak kömür yardımı yapılacağı belirtilmişti. Dar gelirlinin yüzünü güldüren kömür yardımı ile alakalı karar Resmi Gazete'nin 29 Aralık mükerrer sayılı kanununda yer aldı.





KIŞTAN BAHARA DEVAM

Devlet sağladığı maddi desteklerin yanı sıra ayrı kategorilerde bir çok destek de sağlıyor. Gıda kolisi yardımlarının yanı sıra ısınma yardımları da sağlanıyor. Doğalgaz bukunmayan hanelere sağlanan kömür yardımı 2022-2023 senesinde bölgeden bölgeye farklılık gösterirken, 650 TL-1650 TL arasında hanenin ihtiyacına ve yaşanılan iklim lartlarına göre destek dağıtımları yapılmıştı

ISINMA DESTEĞİ İKİ KALEMDE ÖDENİYOR

Devletin sağladığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın belirlediği ısınma desteği iki şekilde sağlanıyor. Doğalgaz buunan hanelere doğalgaz desteği ödenirken, doğalgaz bulunmayan haneye de kömür dağıtımı yardımı olarak şekilleniyor. Yaşadığı bölgesinde doğalgaz bağlantısı olsa da hanesinde kullanacak durumu olmayan bireyler de kömür yardımından faydalanabiliyor.





KÖMÜR YARDIMI BAŞVURU

E-Devlet Aile ve Sosyal Hizmetler resmi sayfasında yer alan kömür desteği ile alakalı açıklama da, faydalanabilecek haneler ile alakalı yapılan açıklama da ''3294 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler veya sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2023 yılı için 3.800,78 TL) az olan haneler faydalanabilmektedir. '' denilmiştir. Devlet tarafında dağıtımı sağlanan kömür yardımında kömürün kilo miktarı kömürün ısıl şekline, hanedeki birey sayısına ve yaşanılan bölgeye göre değişiklik gösterecek. Geçtiğimiz sene 650 TL'den başlayan kömür destekleri 1650 TL'ye kadar ulaşıştı. 2024 yılı için miktar henüz belirlenmese de yeni yılın ilk günlerinde açıklanması ve dağıtımların hemen başlayacağı tahmin ediliyor