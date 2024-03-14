Elinde altını olan derhal bunu yapsın! Ünlü ekonomist altını olana altın öneriyi verdi

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, altın fiyatlarındaki artışın ardından tüm Türkiye'yi büyük bir potansiyel şokla ilgili uyardı. Altının, ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşüreceği beklentileri ve enflasyonun soğumasıyla rekor seviyelere ulaşması, yatırımcıları tedirgin etti. Ons altın 2177 doları geçerken gram altın ise 2300 liraları gördü.

Fiziki altın alımı konusunda uzun süredir vatandaşları uyaran Kurtoğlu, yeni bir açıklama yaparak, "Şoklar geliyor, altını olan satmasın" dedi. Kurtoğlu, iş, fiziki altın ve imarsız tarla dışında hiçbir şeye para yatırılmaması gerektiğini vurgulayarak, varsa toprak ve altının satılmaması gerektiğini belirtti. Altın bunalım dönemlerinin parasının nihayetinde gerçek para olduğunu savundu.





Kurtoğlu'nun açıklamalarına göre, önümüzdeki dönemlerde ekonomik şoklar yaşanacak ve 2030'a kadar sürecek olan "Semitah döngüsü"ne odaklanılması gerekecek. Bu bağlamda, altın sahiplerine uzun vadeli bir perspektifle değerlendirme yapma çağrısında bulunuldu.

Altın, ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemlerde güvenli liman olarak değerlendirildiği için yatırımcılar arasında popüler bir varlık haline gelmiştir. Ramazan Kurtoğlu'nun uyarıları, altın sahiplerini dikkatli olmaya ve gelecekteki olası ekonomik dalgalanmalara karşı hazırlıklı olmaya çağırıyor.