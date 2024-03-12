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Elinde TL'si olan hemen bunu yapsın! Para yumurtlatan formülü verdiler

Bitcoin 70.000’i geçerse piyasanın sallanacağını düşünen Ekonomist Selçuk Geçer ve Kripto Kahini Gökalp İçer, kripto para birimlerinin geleceği hakkında yorumlar yaptılar...

Yayın Tarihi: 12.03.2024 18:20
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 18:20
Elinde TL'si olan hemen bunu yapsın! Para yumurtlatan formülü verdiler

Enflasyonun yüksek olduğu zamanlarda, birikimlerini kaybetmek istemeyen vatandaşlar, çeşitli yatırım seçeneklerine yöneliyor. Ekonomist Selçuk Geçer’in yaptığı son açıklamalar, yatırımcıların dikkatini çekti.

Uzmanların piyasa analizlerine ve yorumlarına kulak veren vatandaşlar, kripto paraların son dönemdeki çarpıcı artışını gözden kaçırmıyorlar. Birçok yatırımcı, geleneksel yatırım araçlarının yanında kripto paraları da tercih ederek birikimlerini büyütmeyi hedefliyorlar.

kripto para

Kripto paraların yeni zirvelerine ilişkin görüşlerini paylaşan Ekonomist Selçuk Geçer ve Kripto kahini Gökalp İçer, son YouTube canlı yayınlarında birlikte yer aldılar. İçer, Bitcoin’in 70.000’i geçmesi halinde piyasada büyük bir dalgalanma yaşanabileceğini ifade etti. Bu sözler, yatırımcıların ilgisini ve heyecanını artırdı.

Not: Bu haber bir yatırım tavsiyesi değildir.

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