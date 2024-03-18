Elinde Türk lirası olan böyle zengin olacak! Mert Başaran altın sırrı verdi!

Ünlü Ekonomist Mert Başaran zengin olmanın yolunu söyledi. Elinizdeki paraları kaybetmeden arttıracaksınız dedi.









Ünlü Ekonomistten Yatırımcılara Önemli Tavsiyeler

Milyonlarca birey yapmış olduğu birikimi değerlendirmek için yatırım araçlarına yöneldi. Fakat bazı yatırımcılar kazanırken bazı yatırımcılar hata yaparak kaybedebiliyor. Ekonomist Mert Başaran, yatırım yapmayı düşünen bireylere yatırım dersi verdi.

Mert Başaran'a Göre Yatırımcılar Çok İyi Kazanabilir

Başaran'a göre yatırımcıların ters huni yöntemine çok dikkat etmeleri gerekmektedir. “Burada iki temel yöntem bulunmaktadır. İlk yöntem, benim her zaman söylediğim 'düşenin dostu olmaz' yöntemidir. Özellikle batmayacak kadar büyük şirketler, örneğin Türk Havayolları, Aselsan ve benzeri ya da dünya çapındaki dev şirketler, bu tür kağıtlar çok düşük fiyatlara geldiğinde alınıp toplanırsa çok güzel kar elde edilebilir” dedi.





Diğer yöntem olarak ters huni yöntemini söyleyen Başaran, kağıdın değeri düştüğünde alım yapmak doğru değil beklemek lazım. Eğer düşmeye devam ederse bunalıma girilebileceğinin gerektiğinin görülmesini söyledi. Ünlü Ekonomist Mert Başaran, “Ters huni yöntem ise şu şekildedir: Eğer bir kağıdın değeri, örneğin 100 liradan 50'ye düşmüş ya da 60'a düşmüşse, o noktada paranızın yaklaşık %120'siyle alım yapabilirsiniz. Bu durumda, 100 lira ile almak istediğiniz kağıt için, riskli olduğunu düşünüyorsanız, 20 lira ile alım yapabilirsiniz. Eğer kağıt daha da düşerse, bunalıma girmemek için daha küçük bir miktarla işlem yapmış olursunuz” dedi.

Sakın Bunu Yapmayın

Sonuncu adım olarak, Ünlü Ekonomist Mert Başaran, kağıdın tam teri yükselmesi durumunda alım yapılmaması gerektiğini söyledi. Aynı zamanda şu ifadeleri kullandı. Başaran, “Ancak kağıt yükselmeye başladığında, örneğin 30 liradan aldığınız kağıt aniden 40 liraya yükseldiğinde, bir önceki alımınızın %20'si kadar daha alım yapabilirsiniz. Yani, eğer başlangıçta 100 lira ile 20 liralık alım yaptıysanız, kağıt %20 arttığında bir 20 lira daha alabilirsiniz, böylece toplamda 40 lira ile işlem yapmış olursunuz” ifadelerini kullandı.