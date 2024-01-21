Elinizdeki altınlar çöp olabilir! Eğer böyleyse kimse almıyor

Yatırım yapmak için altın alanlar bu konuya çok dikkat etsinler. Son zamanlarda oldukça revaçta olan kesme altındaki dolandırıcılık tehlikesi gün geçtikçe artıyor. Detaylar haberimizde…







KUYUMCULAR HER AN KARAR ALABİLİR! KESME ALTIN ALIM SATIMINDA YENİ TEHLİKE

Kuyumcular altını kesmenin tehlikelerinden kaçınmaya çalışıyor.

Eskişehir Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Üyesi Alper Yönlüer, bu aralar popüler olan ve çeşitli sahtecilik yöntemlerinde kullanılan kesme altının ticaretine odanın onay vermediğini, odanın yakın zamanda karar alacağını belirterek, bunun mümkün olduğunu duyurdu.

Para kazanmanın başka yollarını arayan vatandaşlar son dönemde altın madenciliğine ilgi göstermeye başladı. Son dönemde İstanbul'daki bazı kuyumcular kesme altınların barkodu olmaması, ambalajsız satılması ve garantisinin olmaması nedeniyle alma veya satmama kararı aldı. Eskişehir Kuyumcular Odası Müdürü Alper Yönlüer, kendilerinin de gelecekte böyle bir karar alabileceğini söyledi. Kesme altının genellikle atölyelerde kullanıldığını ve olmaması gereken bir şekilde popüler olduğunu söyleyen Yonlüler, sahteciliği önlemek için halka tanıdık satıcılardan alışveriş yapmaları tavsiyesinde bulundu. Müşterilerden paketli gram altın, Cumhuriyet altını ve darphanenin bastığı çeyrek altını güvendiği kuyumculardan almasını öneren kuyumcu esnafı, sosyal medyadaki kaynağı belirsiz haberlere itibar edilmemesini istedi.

Eskişehir Kuyumcular Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Alper Yönlüer, kuyumculuk sektörünün atölyelerde ve şirket içi kuyumcu dükkanlarında cilalı altın kullandığını anlattı.

Ancak son dönemde benzeri görülmemiş bir şekilde halk arasında daha popüler hale geldiğini anlatan Yonlüer, şunları söyledi: “Kayıt dışı bir şekilde müşterimize kesme altın gram olarak satılmaya başlandı. Biz bunu normalde kendimiz satmayı pek tasvip etmiyoruz ve Eskişehirli kuyumcular olarak müşterilerden alımını kaldırmayı düşünüyoruz. Çünkü güvenli değil, bu durumda sahtecilik çok oluyor. Müşterilerimizden ve halkımızdan paketli gram altın, Cumhuriyet altını ve darphanenin bastığı çeyrek altını güvendiği kuyumculardan almasını öneriyoruz. Kesme altın ileriye doğru biraz sorun oluşturacak gibi duruyor” dedi.

Konuyla ilgili oda olarak karar alacaklarını ifade eden Yonlüer,“Kesme altın, olması gerektiği gibi sadece kuyumcu esnafının kendi atölyeleri arasında kullanması lazım. Çünkü kimden geldiğini bilmediğimiz için biz de almaya çekiniyoruz. Resmi olarak henüz bir karar almadık ama Türkiye çapında bunun halka alım ve satımının kaldırılmasını düşünüyoruz. Eskişehir’de çok şükür nahoş bir durumla karşılaşmadık. Ama en son Antalya Kuyumcular Odası’ndan bir mesaj geldi, kaplama yapmışlar.

Dışı altın, içi bakırdır. Daha düşük seviyelerde de mevcuttur. Dikkatlice analiz etmedikçe onları anlayamazsınız. Dolayısıyla risklidir ve bu riski en aza indirmek için herhangi bir şey alıp satmayacağız. Müşterilere ve çalışanlara tavsiyem güvendiğiniz bir tedarikçiden satın almalarıdır. Sosyal medyadaki popüler mesajlara çok fazla güvenmemelisiniz. Kesilmiş altının zararsız olduğu söyleniyor, ancak cumhuriyet altını, tasarruf altını ve paketlenmiş külçe altın da aynı şekilde. QR kodu ve seri numarasıyla birlikte gelir. İnsanların bu kadar boş haberlere inanmasını istemiyoruz” dedi.