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Emekli bayram ikramiyesinde kapsam genişliyor! Dul ve yetimler ile EYT'li şaibesi ortadan kalkıyor

Emekli ikramiyesinin ödenmesi az bir vakit kala kapsamı ile alakalı araştırmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 22.02.2024 19:04
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 19:04
Emekli bayram ikramiyesinde kapsam genişliyor! Dul ve yetimler ile EYT'li şaibesi ortadan kalkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz hafta emekli ikramiyesi ile alakalı olarak yüzde 50 artış yapıldığı ve kısa sürede meclis onayından geçtiği açıklamasını yapmıştı. İlk 2018 senesinde 900 TL olarak başlayan bayram ikramiyesi ödemeleri sonraki senelerde 1100 TL'ye çıkartılmıştı. Geçtiğimiz sene içerisinde seçim vaadi olarak 2000 TL'ye yükseltilen emekli ikramiyeleri 2024 yılı zamları ile birlikte yüzde 50 oranında artış göstermiş ve 3 bin liraya yükseltileceği açıklanmıştı. Nisan ayında Ramazan Bayramı ikramiyesi olarak emeklinin hesabına ödenecek olan 3 bin lira ikramiye meclisten geçerek onay aldı. Şimdi en çok merak edilen konu ise kimler emekli ikramiyesi alacak. EYT'li emekli ikramiyesi alacak mı? Dul ve Yetimler ne kadar emekli ikramiyesi alacak? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2024 yılının emekliler yılı olacağını açıklamıştı. Bu kapsamda 2024 yılında emekliler ile alakalı birçok yeni gelişmenin yaşanacağı konuşuluyor. Bu gelişmelerden ilki ise emekli ikramiyesine zam yapılması ile başlamış bulunuyor. Erdoğan'ın açıklaması sonrasında AK Parti tarafından %50 emekli ikramiyesi zammı geçtiğimiz gün meclise sunulmuş bulunuyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ MECLİSTE

AK Parti Başkan Vekili Özlem Zengin tarafından yapılan açıklamada emekli ikramiyesinin 3.000 liraya çıkartılması ile alakalı düzenlemenin meclise sunulduğu belirtilerken kısa süre içerisinde meclisten geçeceği ve yasalaşacağı açıklanmış bulunuyor. Bu kapsamda Ramazan Bayramı öncesinde emekliye 3000 lira bayram ikramiyesi ödemesinin yapılması planlanıyor.

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3000 LİRA İKRAMİYE KİMLERE VERİLECEK

Her ay maaşını tam olarak alan bütün emekliler Ramazan Bayramı ikramiyesinden faydalanacak. Dul ve yetimlerde emekli ikramiyesinden faydalanacak iken aylık olarak hakediş oranları kadar ikramiye ödemesi sunulacak. Eşinden yüzde yetmiş beş oranında emekli maaşı hak eden kişi 2250 lira ikramiye ödemesi alacak iken %50 oranında hak sahibi olanlar 1500 lira ve yetimler ise yüzde 25 hak sahibi olması durumunda 750 lira ikramiye ödemesi alacak

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EYT'LİLER İKRAMİYE ALACAK MI?

Bütün emeklileri ilgilendiren emekli ikramiyesinde EYT'lilerin faydalanıp faydalanmayacağı da merak ediliyor. Eyt'den emekli olup da emekli maaşını almaya başlayan ve işlemlerini 31 Mart'a kadar tamamlayıp Bu tarihe kadar dilekçesini sunan her EYT'li 3000 lira emekli ikramiyesinden faydalanacak

İŞTE EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ

2024 yılı Ramazan Bayramı 10 Nisan'da başlayacak. Emekli ikramiyesi ödemeleri ise bu tarihe tekabül eden bir önceki hafta içerisinde hak sahibi emeklinin hesabına aktarılacak

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