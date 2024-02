Emekli bayram ikramiyesini müjde diye açıkladı! Asgari ücret ve emekli zammını bilmişti

2024 yılı zam furyası devam ediyor. Emekli maaşına 2 kere yapılan düzenleme sonrasında zamlar memur maaş zammına eşitlenmiş ve en düşük emekli maaşının 10 bin lira olduğu tasarı onaylanarak Resmi Gazete'de yer almıştı. Emekli maaş zamlarından sonra, bayrama az bir vakit kala emekli ikramiyeleri ile de alakalı gelişmeler konuşulmaya başlandı. Emekliyi heyecanlandıran detaylarda, emekli ikramiyesine zam yapılacağı yer alıyor. Cumhuriyet İkramiyesi tutarında olabileceği iddialarının yanı sıra 6 bin lira olacağı yönünde açıklamalar de kulislerde dolanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada emekli zammı sonrasında emekli bayram ikramiyeleri konusunda da taleplerin arttığını belirtildi ve konu ile alakalı çalışmaların başladığı da belirtildi. Henüz netleşmese de hükümetten ikramiyelere zam müjdesi böylece verilmiş oldu. Şimdi de sırada bayram ikramiyeleri ile alakalı tutar açıklamasına gözler çevrili bekliyor. Işıkhan emekli ikramiyesi ile alakalı yaptığı açıklamada Emeklilerimize 5 bin lira bir seferlik 5 bin lira destek verdik. Bir ödeme gerçekleştirdik. Emeklilerimiz müsterih olsun. Cumhurbaşkanımız da bizler de her zaman emeklilerimizin yanında olduk" diyerek yeşil ışık yakmış oldu.

Kulislerde emekli ikramiyesi ile alakalı bir çok iddia mevcut. Asgari ücret zammını bilen isim Gazeteci Engin Pınarbaşlı tarafında yapılan ikramiye tutarı açıklaması emekliyi heyecanlandırdı. Pınarbaşlı ikramiyeler ile alakalı yaptığı açıklamasında 3 bin liraya çıkacağını belirtti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü isim, ''Bu tarihi not edin'' diyerek açıklamasını sundu

Gazeteci Pınarbaşlı'nın X paylaşımı şu şekilde;

"SON DAKİKA

Bugün ki Tarihi Not Edin

Her İki Bayramda Emeklilerimize Verilecek 2 Bin TL #İKRAMİYE , Yeni Düzenleme ile birlikte Rabbim Beni YANİLTMAZ ise HER Bayram Başına Emeklilerimiz 3 Bin TL Bayram İkramiyesi ALACAK.

Gözün Aydın Türkiye"

