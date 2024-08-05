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Emekli dikkat kesilecek: 4A 4B 4C'liye yeni destek paketi! Toplam 4.000 TL iade edilecek

Emekliye hükümet tarafından sağlanan kimi imkanların yanı sıra bankalarında emekliye özel olarak başlattıkları kampanyalar bir hayli dikkat çekici olabiliyor.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 16:32
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 16:32
Emekli dikkat kesilecek: 4A 4B 4C'liye yeni destek paketi! Toplam 4.000 TL iade edilecek

Artan yaşam maliyetleri emeklinin gider masraflarını da bir hayli arttırırken, kıyıda köşede hiç bir garantisinin kalmamasına mahl verdiği şu günlerde gerek hükümet gerekse de sektörel olarak bir çok destek için harekete geçiliyor. Emekliye hükümet tarafından sağlanan kimi imkanların yanı sıra bankalarında emekliye özel olarak başlattıkları kampanyalar bir hayli dikkat çekici olabiliyor. Bankalar tarafından sunulan kampanyalar arasında emekliye özel kredi imkanları ve promosyonların yanı sıra geri iade kampanyaları da dikkatleri üzerine topluyor. 

Kamu bankaları arasında en çok dikkat çeken banka olan Ziraat Bankası da ay ay emekliye özel kampanyaları ile emekli destek paketlerini sunuyor. Temmuz zamları akabincde Ağustos ayında banka tarafından başlatılan 3 kampanya emekli destek paketi olarak yorumlanırken, toplamda 4 bin lira iade fırsatı sunuluyor.  Ziraat Bankası sadece emekliyi ilgilendiren Ağustos ayı kampanyaları ile dikkatleri üzerine çekerek, emekli müşteri katsayısını arttıracağa benziyor.   1-31 Ağustos 2024 tarihlerinde geçerli olacak yeni kampanyalar kapsamında sağlık, market ve diğer sektörlerde yapılacak olan harcamalarda toplam 4 bin lira iade fırsatı sunuluyor. 

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EMEKLİYE 1500 TL MARKET ALIŞVERİŞİ FIRSATI

1-31 Ağustos 2024 tarihlerinde geçerli olacak yeni kampanya ile emekliler, market alışverişlerinde toplam 1.500 TL değerinde Bankkart Lira kazanma şansına sahip olacaklar. Kampanya kapsamı market sektörünü kapsamakta iken emekliler Kampanyaya katılmak için Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr web sitesi veya SMS ile işlem yapabilecek. 

EMEKLİYE SAĞLIK HARCAMASI KAMPANYASI

Emekli için başlatılan diğer bir kampanya da sağlık sektörünü kapsamakta. Emekliler sağlık harcamalarında da yukarıda bahsi eçen avantajlardan faydalanabilecek.  Aynı tarih aralığında geçerli olan bir diğer kampanya ile, emekliler eczaneler ve optik dükkanlar gibi sağlık hizmetleri sunan işyerlerinde de 750 TL ve üzeri harcamalarında 75 TL Bankkart Lira kazanabilecek iken toplamda 1500 TL iade alabilecek.

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EMEKLİYE HER SEKTÖRDE KAZANÇ İMKANI

Emekliler, sadece market ve sağlık harcamalarında değil, tüm Bankkart anlaşmalı işyerlerinde yapacakları alışverişlerde de ek kazanç sağlayabilecek. Düzenlenen kampanya kapsamında Her 1.000 TL ve üzeri harcamada 100 TL Bankkart Lira kazanma fırsatı sunulan bu kampanyada toplam 1.000 TL kazanç sağlanabilecek. 

Banka tarafından düzenlenen kampanya kapsamında toplamda 4.000 TL iade fırsatı sunuluyor. 

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