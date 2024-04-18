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Emekli için AK Parti'den yeni çözümler: Nakit sorunu bölgesel destekler ile giderilecek

Hükümet emekliye destek sağlamak amacıyla adeta teyakkuza geçti. Emeklinin seçim öncesinde ek zam talepleri karşılanmasa da Temmuz ayında yapılacak olan zam öncesinde bir çok ek destek, emeklinin yaşam standardını yükseltecek.

Yayın Tarihi: 18.04.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 09:03
Emekli için AK Parti'den yeni çözümler: Nakit sorunu bölgesel destekler ile giderilecek

Hükümet emekliye destek sağlamak amacıyla adeta teyakkuza geçti. Emeklinin seçim öncesinde ek zam talepleri karşılanmasa da Temmuz ayında yapılacak olan zam öncesinde bir çok ek destek, emeklinin yaşam standardını yükseltecek.

EMEKLİYE DESTEK PAKETİNE EK BÖLGESEL DESTEK

Ocak ayında emekliye yapılan yüzde 49,25'lik zam ve en düşük emekli maaşının 10.000 TL'ye çıkarıldığı açıklaması ilk ay emeklinin hoşuna gitse de yılbaşı zamları sonrasında enflasyon karşısında ezilmeye başladı. Enflasyon karşısında eriyen emekli maaşlarının ve artan yaşam maliyetlerinin hafifletilmesi adına hükümet tarafından Birçok program için görüşmeler başlatıldı. Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ortak çalışmaları ile mecliste görüşülmeye başlayan yeni program en düşük emekli maaşı alan ve ek gelire sahip olmayan emeklilere sağlanacak iken belediyeler ile de ortaklaşa olarak bölgesel ihtiyaçlara göre destek olarak şekillenecek.

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Yeni program kapsamında emeklilerin en çok maaşından harcadığı kalemler olan fatura ihtiyaçları desteklenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen bu sosyal destekler kira doğalgaz elektrik ve gıda gibi alanlarda sağlanacak. Büyük şehirlerde artan kira fiyatları karşısında ve kış şartlarını ağır geçmesinden mütevellit enerji ve kira desteğinin öncelikli olarak ele alınacağı açıklaması bakanlık tarafından yapıldı. Yapılan açıklamada her emeklinin bölgesel ihtiyaçlarının farklı olduğu vurgulandı.

Emeklilere sosyal yardım fonu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından emekli için 2024 bütçesinden ayrılan sosyal yardım fonundan destek alınacak. 2024 yılının bütçe açıklamalarında bakanlık bütçesinden sosyal yardımlara 497 milyar lira ayrıldığı belirtilmişti.

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Emekliye ara zam yok

Seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması kapsamında 2024 emekli yılı olacak cümlesine istinaden emekli zam taleplerini dile getirmeye başlamıştı. Ancak bütçe gereği bu talepler karşılanılamamıştı. Emekli aylıklarındaki iyileştirme Temmuz ayına sarkmış iken 6 aylık enflasyon rakamları göz önünde bulundurarak artı refah Payı uygulaması ile Yeni artışlar sağlanacak. Emeklilerin yaşadığı madde zorlukları hafifletmeye yönelik önemli bir adım olarak bilinen bölgesel programlar emeklilere adil bir şekilde yaşama imkanını sağlayacak. Özellikle de Büyük şehirlerde yaşayan emekliye ağır kış şartlarında yöresel olarak kira ve fatura desteği sağlanması ile birlikte emekliler için büyük bir rahatlamak yaşanacak.

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