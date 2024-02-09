Emekli ikramiyesi bayramı! 3 bin olacak 5 bin olacak derken asgari ücret seviyesini kimse düşünmemişti

Ocak ayında emekli maaş zammının açıklanması sonrasında Bakan Işıkhan tarafından yeni bir zam açıklaması emekliyi mutlu etmişti. Asgari ücretliye yapılan yüzde 49,11'lik zam akabinde memurun hak sahibi olduğu yüzde 49,25 zam ile birlikte emekli maaşı yüzde 42,6'da kalmıştı. Ancak sonrasında verilen müjdede emekli zam oranı memur maaş zam oranına eşitlenmiş ve 49,25'ten oluşan zam farkları da hesaplara aktarılmıştı. Zam açıklaması sonrasında kulislerde bir çok bilgi dolanıyor. Kimi kaynaklar seçimden önce ek zam olabileceğini belirtirken, kimileri ise ek zammın olmayacağını ancak sosyal desteklerin sağlanacağını belirtiyor. Öte yandan bayramın yaklaşması sebebiyle, bayram ikramiyelerinin de 5 bin lira olacağı konuşuluyor.





EMEKLİ İKRAMİYESİ 17.002 TL

Yerel seçimlerden hemen önce emekliye verilecek olan müjde ile seçim öncesinde emekli ikramiyelerinin ödeneceği de kulis bilgileri arasında yerini almış bulunuyor. Bu kulis bilgilerine ek olarak partililerden hükümete öneri ve talepler de sunulmaya devam ediyor. İlk emekli maaşının asgari ücret ile eşitlenmesi talebi geçtiğimiz haftaların en çok konuşulan ekonomi konusu olmuştu. Bir kaç sene öncesine kadar emekli maaşının asgari ücretin kat be kat üzerinde olduğu günlere dönülmesi konusunda talepler sunulurken, bunun ancak seyyanen zam ile sağlanabileceği de belirtilmiş bulunuyor. Ancak en yetkili kaynaklardan gelen bilgilerde Temmuz ayına kadar emekliye herhangi bir ara zammın yapılmayacağı bilgisi olarak emeklinin karşısına çıkıyor. Hal bu iken meraklı bakışlar emekli ikramiyesi bekleyişini sürdürüyor.





CHP taraflarından geçtiğimiz gün iletilen taleplerde emekli ikramiyelerinin 1 asgari ücrete eş olması konusu yer alıyor. Yapılan maaş zamlarının düştüğünü belirten CHP Grup Başkan Vekili Ali Başarır; Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın yılsonu enflasyon beklentisine de yanıt verdi. 'Rakamların tutmayacağını kendi de biliyor' diyen Başarır, "Gelin, dedik ki en düşük emekli maaşı asgari ücret olsun, asgari ücret oranında emekliye bir ikramiye verin" talebini iletti

EMEKLİYE SOSYAL YARDIM OLACAK MI?

Bir çok belediye emekliye sosyal yardım müjdesini verirken, bunun hükümet tarafından da sağlanması gerekliliği talep edilmişti. ortaya atılan iddialarda emekli ek zam yapılmayacağı ancak sosyal destek ödemelerinin sağlanacağı iddiaları da ortalıklarda dolanıyor.