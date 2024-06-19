Emekli maaş zammı netleşti! Emekliye Ocak uyarlaması geliyor

Emekli maaş zammı için merakla gözler Temmuz ayını bekliyor. Seçim öncesinde ‘emekli yılı’ kapsamında seyyanen zam ya da ara zam sesleri yükselirken, bütçe gereği kabul edilmeyen bu teklifin yerine emekliye sosyal destek uyarlaması geldi. Gün gün onay alan emekliye sosyal desteğin yanı sıra Temmuz ayında yapılacak olan zam ile alakalı hesaplamalar da yakından takip ediliyor. 3 Temmuz da açıklanacak olan TÜİK rakamlarına göre emekli maaşının taban zammı ortaya çıkacak. Bu açıklama akabinde gözler de merakla refah payı zammının gelip gelmeyeceği açıklamasına çevrilecek. Konu ile alakalı uzman ekonomistlerin açıklamaları ve hesaplamaları emekliyi havalara uçururken, daha önceden de tahminlerinde yanılmayan ünlü ekonomist, emekli zammı ile alakalı yeni bir formül oluşturdu.

Emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılacak olan zam oranlarının yavaş yavaş netleştiği aylık enflasyon verilerinin açıklanması ile ortaya çıkmaya başladı. Bu kapsamda SSK ve bağ-kur emeklileri, ilk defa memur emeklilerinden daha fazla oranda zam alırken Ocak ayında yapılan eşitleme ile memur emeklisi maaşlarının SSK ve bağ- kurulunun alacağı zam oranına eşitleneceği tahmin ediliyor. 6 aylık enflasyon oranında zam alacağı konuşulan SSK ve bağ-kur emeklisi için %22,72 oranı ortaya atılırken Uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmede bu oranın enflasyon karşısında yeterli olmayacağı ve Temmuz ayında oranların daha da fazlalaştırılması gerekliliği belirtilmiş bulunuyor.





Memur emeklisi maaşı ne kadar olacak

Memur emeklisi toplu iş sözleşmesi kapsamında yüzde onluk zamma ek olarak enflasyon farkı ile birlikte toplam yüzde 17,4 zam alacağı tahmin ediliyor. Yapılan hesaplamalar ile birlikte bu oranın kabul edilmesi ve SSK ile Bağ-kur emeklisinin maaş zammını eşlenmemesi durumunda 17.739 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

SSK ve bağ-kur emeklileri maaşları ne kadar olacak

SSK ve bağ-kur emeklileri ile alakalı uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda %22,72 oranında zam yapılacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda en düşük bağ-kur emeklisinin maaşının 12.804 TL'ye yükseleceği ve 2000 öncesi SSK emeklisinin maaşının da 14.300 liraya yükseleceği tahmin edilirken, 2000 sonrasında emekli olan bireyin maaşını 8.865 Liraya tekabül edeceği tahminleri sunuluyor.





En düşük emekli maaşı ne kadar olacak

Uzmanlar tarafından Yukarıdaki oranların işlenmesi durumunda emeklilik maaşının 12-13.000 TL civarında olacağı tahminleri sunuluyor

Emekliye refah Payı olacak mı

Yukarıda bahsi geçen hesaplamaları Sunan SGK uzmanı Özgür Erdursun emeklilere refah Payı yapılıp yapılamayacağı ile alakalı olarak net bir açıklama yapmadı. Ocak ayında emekli maaş zammının ilk %37,5 olarak açıklanması akabinde tepkilerin yükseldiği ve hükümetin memur maaş zam oranı olan %49,25'i yükseltildiğini hatırlatan Erdursun benzer bir durumun Temmuz ayında da yaşanabileceğini belirtiyor. Bu kapsamda hükümetin aklında olan rakamın yüzde 25 olduğunu belirten isim bu Orana tepkiler üzerine ekleme yapılabileceğini de belirtmiş bulunuyor